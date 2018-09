„Schlag in die Magengrube“

Ulf Grieger

Seelow/Neuhardenberg (MOZ und Doris Steinkraus) Der geplante Termin für die Bildung einer Verbandsgemeinde ist nicht zu halten. Das haben Seelows Bürgermeister Jörg Schröder im Hauptausschuss und Neuhardenbergs Amtsdirektorin Grit Brinkmann den Vertretern der amtsangehörigen Gemeinden mitgeteilt.

Seit Monaten verhandeln Verwaltungen und Abgeordnete der Stadt und des Amtes Neuhardenberg über einen Start zum 1. Januar 2019. „Das ist zeitlich nicht mehr zu schaffen“, erklärte Schröder. Die Vorarbeiten würden länger dauern als zunächst angenommen.

Schröder informierte die Abgeordneten über den aktuellen Stand. Ende August hatte Neuhardenberg der Stadt den Entwurf eines Fusionsvertrages übergeben. Es wurden Punkte ergänzt und eingearbeitet. Am 10. September erhielten die Kommunalaufsicht des Kreises und das Innenministerium den Entwurf. „Es gab lange Abstimmungen mit dem Ministerium“, erläuterte der Bürgermeister. „Dabei zeigte sich, dass einige Punkte so nicht genehmigungsfähig wären.“ Das betreffe nicht nur den Fusionsvertrag selbst, sondern auch den Auflösungsvertrag des Amtes Neuhardenberg. Während Gusow-Platkow und Neuhardenberg zu Seelow wechseln wollen, geht Märkische Höhe mit Batzlow, Ringenwalde und Reichenberg ins Amt Märkische Schweiz.

Im Zuge der Überarbeitung der Dokumente sei dann am 19. September von Neuhardenberg überraschend die Information gekommen, dass man die Verhandlungen unterbrechen werde. Dies auch mit Blick auf das Gesetz, das am 21. September nun vom Land verabschiedet worden ist und die rechtlichen Weichen für künftige gemeindliche Strukturen stellt. „Wir haben darum gebeten, weiter im Gespräch zu bleiben“, betonte Schröder.

Die Seelower Stadtverordneten werden in einer Sondersitzung ausschließlich zum Gesetz beraten und auch darüber, wie es nun weitergeht. Da alle Dokumente vom Ministerium geprüft werden müssen, werde es vor März 2019 keine Entscheidung geben, machte der Bürgermeister deutlich. Bis zum 5. Oktober, so habe man vereinbart, erwarte man zudem auch eine Entscheidung von Seelow-Land. Der Amtsausschuss will am 1. Oktober beraten, ob und wie weiter mit Seelow verhandelt wird.

Mit Enttäuschung haben die Gemeindevertreter aus dem Amt Neuhardenberg am Dienstag auf diese Information durch die Kommunalaufsicht zur Terminverschiebung und die endgültige Gesetzesfassung reagiert, informiert Amtsdirektorin Grit Brinkmann von der nichtöffentlichen Beratung.

Das neue Gesetz sieht unter anderem die komplette Personalübernahme durch die Verbandsgemeinde vor. Was bedeutet, dass auch jede Putzfrau oder jeder Gemeindearbeiter in die Verbandsgemeindehoheit übergeht.

Für Karlheinz Klein, Bürgermeister von Gusow-Platkow, wie auch für seine Abgeordnetenkollegen ist ein Punkt erreicht, noch einmal grundsätzlich über die Verbandsgemeindebildung nachzudenken. Neuhardenbergs Bürgermeister Detlef Korbanek sieht insbesondere die Terminverschiebung durch das Ministerium als „Schlag in die Magengrube“ an. Er verweist auf die großen Schwierigkeiten, die das für Märkische Höhe bringt. Kritisch sieht Klein zudem die Investitionsvorhaben der Stadt Seelow, die so nicht abgesprochen waren.

Der Gesetzestext ist im Internet im Wortlaut: nachzulesen: bit.ly/2xPPWjZ