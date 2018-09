Vierter Tatverdächtiger festgenommen

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach dem Angriff auf Gäste des Frankfurter Frosch-Clubs ist ein weiterer Tatverdächtiger festgenommen worden. Gegen den 21-Jährigen Syrer bestehe dringender Tatverdacht wegen gefährlicher Körperverletzung, schweren Landfriedensbruch und Sachbeschädigung, teilte Ulrich Scherding, Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) am Donnerstag mit.

Insgesamt sitzen nunmehr vier Männer wegen der Beteiligung an den gewaltsamen Übergriffen Ende August in den Gerstenberger Höfen in Untersuchungshaft. Sie gehören alle zu einer Gruppe syrischer Flüchtlinge, die seit Ende 2017 für eine Vielzahl von Straftaten in Frankfurt verantwortlich sein sollen. Ein weiterer 18-Jähriger aus der Gruppe war bereits vor dem Überfall auf die Diskothek festgenommen worden. Gegen zwei Tatbeteiligte und fünf weitere Flüchtlinge hatte Oberbürgermeister René Wilke (Die Linke) in der vergangenen Woche offiziell ein Ausweisungsverfahren eingeleitet.