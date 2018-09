Erneut Verkehrsunfälle vorgegaukelt

Mandy Oys

Oranienburg (MOZ) Angebliche Unfälle naher Angehöriger und anfallende Verfahrenskosten sind die neueste Betrugsmasche in Oberhavel. So versuchen Betrüger derzeit Senioren um ihr Erspartes zu bringen. Weitere vier Fälle wurden der Polizei am Mittwoch gemeldet. Es handelt sich ausnahmslos um Oranienburgerinnen, die Anrufe von den Betrügern erhielten. Drei Frauen riefen laut Ariane Feierbach von der Direktion Nord sofort die Polizei. Eine 81-Jährige übergab einem Unbekannten am Mittwoch aber tatsächlich 500 Euro in bar.

Sie war am Vormittag von einem angeblichen Freund angerufen worden, der vorgab, sie besuchen zu wollen. Sie verabredete sich für den Nachmittag mit ihm. Statt Besuch des Freundes erhielt sie am Nachmittag einen Anruf von einem falschen Polizisten. Der erklärte der 81-Jährigen, dass der Freund einen Verkehrsunfall gehabt hätte. Und dass 1 800 Euro Verfahrenskosten zu zahlen seien. Die 81-Jährige schickte ihren Mann zur Wache, um den Betrag zu zahlen. Die Polizei hätte den Mann rechtzeitig aufklären können. In der Zwischenzeit klingelte jedoch ein Unbekannter an der Wohnungstür der Frau. Dem übergab sie das Bargeld, berichtet Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Die 81-Jährige habe den Betrüger zwar beschreiben können, er verschwand aber spurlos.(mo)