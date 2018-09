Stadt will Mahngebühr für Kinder senken

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Ausbau der Kita-Angebote, Entlastung der Mittelschicht bei Beiträgen, Eltern-Uni – Eberswalde will nach eigenem Bekunden „noch familienfreundlicher“ werden. Dazu gehört für die Rathausspitze auch eine neue Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbibliothek. Mit geringeren Säumnisgebühren. Auf der Tagung der Stadtverordnetenversammlung heute soll die Vorlage beschlossen werden. Allerdings: Im Parlament gibt es nicht nur Zustimmung zu dem Vorstoß der Verwaltung, wie die Debatten im Fach- und Hauptausschuss zeigten.

Die aktuelle Gebührenordnung sieht einen „Strafzoll“ für alle Säumigen von einem Euro pro Medium und überzogener Woche vor. Der soll nun auf 25 Cent gesenkt werden, und zwar für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren. Das Fachamt verweist dabei auf andere Bibliotheken, wie Potsdam und Schwedt, die ebenfalls mit reduzierten Versäumnisgebühren arbeiten. Zudem, so heißt es in der Vorlage, sei es gerade der Nachwuchs, der Probleme mit der Einhaltung der Fristen hat. Trotz aller Hinweise an die Benutzer und einer Karenzzeit, die Praxis zeige, „dass vor allem Kinder und Jugendliche von bis zu 17 Jahren in der Rückgabe der Medien säumig sind“. Schnell würden durch die Schusseligkeit und weiteres Überziehen höhere Summen auflaufen. Um künftig Härtefälle zu vermeiden, soll die Gebühr abgesenkt werden. Gleichzeitig soll das Mindestalter für die Bibliotheksnutzung von derzeit sieben auf dann sechs Jahre herabgesetzt werden.

Ilona Pischel (Bündnis Eberswalde) und Dietmar Ortel (CDU) sprachen sich im Sozialausschuss gegen den reduzierten Säumnisbeitrag aus. „Pünktlich ist ein wichtiger Wert“, findet Ortel. Kritik gab es zudem von Karen Oehler (Grüne) im Hauptausschuss. Als pädagogisch nicht unbedingt wertvoll wies sie das Ansinnen zurück. So werde den „Jugendlichen keine Disziplin abgefordert“. Das neue Mindestalter begrüßte sie indes. „Erziehung muss ganz woanders ansetzen“, erklärte wiederum Carsten Zinn (Unabhängiges Wählerbündnis) und lobte den Vorstoß der Rathausspitze. Volker Passoke (Linke) unterstrich: „25 Cent sind ja auch eine Sanktion.“ Von einer Belohnung könne keine Rede sein. Und Dezernent Jan König betonte: „Eine Mahngebühr hat schon einen erzieherischen Effekt.“ Mit Blick auf das Taschengeld der Kinder seien 25 Cent durchaus angemessen. Trotz kritischer Stimmen: Die Vorlage der Verwaltung passierte den Hauptausschuss. Die Mehrheit befürwortete den reduzierten Säumniszuschlag.

Öffentliche Parlamentssitzung: heute, 18 Uhr, Kreishaus