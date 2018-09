Plötzlich lief’s perfekt – Saisonstart gelungen

Thomas Branding

Wildau Auch wenn das Ergebnis (30:19) letztlich deutlich war – ein Spaziergang wurde die erste Saisonpartie für die weibliche A-Jugend des HC Angermünde in der Handball-Brandenburgliga beim HSV Wildau nicht.

Nach der langen Sommerpause war man wie immer gespannt auf die erste echte Standortbestimmung. Zudem galt es nun erstmals im Wettkampf, die neuen Spielerinnen aus Templin so zu integrieren, dass eine geschlossene Einheit mit mehr Qualität und Variabilität auf dem Feld steht. Von allen wird jetzt erwartet, dass sie auch auf bisher ungewohnten Positionen spielen müssen.

Der Gast empfing den HSV mit einer kompakten 6-zu-0-Deckung. Schnell kristallisierte sich heraus, dass hauptsächlich die Mitte das Angriffsziel des Gastgebers sein wird. Mehrfach die körperlich starke Kreisläuferin suchend, fanden die Wildauerinnen im Parallelstoß immer wieder Lücken zu erfolgreichen Abschlüssen. Es entwickelte sich ein regelrechter „Abnutzungskampf“.

Beim Gast wurde dagegen aus allen Positionen geworfen (Würfe von außen und aus dem Rückraum, schnelle Konter). Das große Manko: Viele klare Chancen endeten an der Torlatte oder die Würfe waren noch unplatzierter. Das mitunter zu schnelle Spiel führte zu einer hohen Fehlerquote bei Pässen und im Abschluss. Der Gastgeber führte mitunter mit zwei, drei Toren.

Nach einer Auszeit gelang dem HCA kurz vor der Pause der 11:11-Ausgleich, beim 12:11 war Halbzeit. Die Angermünder Mädels kamen schnell aus der Kabine – was gesagt werden musste, hatten sie selbstständig besprochen. Fehlerquote senken! Die angreifenden Aufbauspieler schneller attackieren!

Und der Gast setzte sein Konzept konsequent um. Der Führung mit drei Toren (37.) folgten allerdings zwei Zeitstrafen. Wildau glich durch zwei verwandelte Siebenmeter und ein Feldtor aus. Ein weiterer HSV-Strafwurf folgte, doch die für Lea Trenn eingewechselte Gina Dudeck hielt diesen Wurf (42.) und zeigte auch danach noch viele sehenswerte Paraden.

Plötzlich schien alles perfekt zu laufen. Lena Hoffmann, Melina Beutler, Kira Winands (Rechtshänderin auf rechts außen) trafen jetzt praktisch nach Belieben. Der Gegner wurde „demontiert“. Die Gäste-Abwehrreihe stand nun zudem felsenfest. Der Vorsprung wuchs und wuchs. Aus dem 16:16 (43.) wurde ein 16:22 (50.) und kurz vor Ultimo sogar ein 18:29 (59.).

Der letztlich haushohe Sieg entsprang einer gelungenen Mannschaftsleistung, bei der individuelles Können aufblitzte. So gab es eine große Torschützen-Breite von Melina Beutler (7) über Lena Hoffmann, Lea Nedlin, Elisa Branding (alle 6) bis zu Kira Winands (3) sowie Alina Trettin und Anna Klan (je 1). Am 6. Oktober empfängt der HCA die Mädels aus Falkensee (zum Auftakt Remis in Schwedt) zum ersten Heimspiel der Saison und hofft auf zahlreiche Zuschauer.