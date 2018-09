Bären-Keeper sind Grundstein zum Erfolg

MOZ

Bernau (MOZ) Die Bernauer Bären konnten ihr erstes Heimspiel der Handball-Landesliga Nord gegen den Templiner SV Lok deutlich mit 26:16 gewinnen. Trotz positiver Vorzeichen, wie einer vollen Bank, einer vollen Halle und dem Wissen, dass die Bären in der letzten Spielzeit zwei Mal die Gäste aus Templin bezwingen konnten, gelang es den Bernauern trotzdem nicht, dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken.

Alles begann an einem verregneten Nachmittag. Nach der Erwärmung verschwanden die Bären zur Taktik-Besprechung in die Kabine.Dort erinnerte Coach Christopher Metzdorf an das Erfolgsrezept der letzten beiden Begegnungen: Durch eine konsequente und geschlossene Abwehrleistung sollte den Männern aus Templin wieder der Zahn gezogen werden. Im Angriffsspiel wollten die Bernauer an das Spiel in Bad Freienwalde anknüpfen, diszipliniert und clever die Angriffe bis zur klaren Torchance ausspielen. Zusammengefasst: Positiv, aggressiv und mit Köpfchen agieren.

Die Templiner erwischten den besseren Start in die Partie. So stand es bereits nach nur zwei Minuten 2:0 für die Gäste. Die Bären konnten erst nach drei Spielminuten den Ball zum ersten Mal im Tor der Gäste unterbringen. Nachdem sich ein Templiner Spieler den Roten Karton wegen einer unnötigen Notbremse an dem auf das gegnerische Tor stürmenden David Schleicher abholte, begann die stärkste Phase der Bernauer.

Eine 6-Tore-Serie sollte in der Folge zeigen, wer Herr im Hause ist. Anschließend wurde die vom Trainer geforderte Abwehrleistung eingestellt, die Gäste an die Hand genommen und ständig am Kreis begleitet. Das Bernauer Angriffsspiel zeigte sich dagegen inkonsequent und planlos, dies führte zu einer knappen 14:12-Führung zur Pause.

Die zweite Hälfte der Partie verlief wie die vorherige aufhörte. Die Bären schafften es nicht, die Templiner Angriffe zu unterbinden, hatten nicht den richtigen Abstand zum Gegenspieler und konnten im Angriff nicht die klaren Chancen verwerten. Da stellt sich die Frage: Wie konnte das Spiel doch deutlich mit 26:16 gewonnen werden? Einzig der bärenstarken Leistung der Bernauer Torhüter ist dieses Ergebnis zu verdanken – besonders Max Skladny hielt alles, was zu halten war.

Mit dem 1. SV Eberswalde II folgt am nächsten Sonntag ein Gegner, der den Bernauern in der letzten Spielzeit schwer zu schaffen machte. Eine Leistungssteigerung ist dringend erforderlich um als Sieger vor heimischer Kulisse vom Feld gehen zu können.