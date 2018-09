Dramatik bis zur Schlusssirene

Hartmut Miersch

Liebenwalde Mit einer so nicht zu erwartenden, bitteren, wie auch unglücklichen 22:23-Niederlage im Gepäck kehrten die Landesliga-Handballer vom Finowfurter SV vom Auswärtsspiel bei der TSG Liebenwalde zurück.

Binnen drei Wochen mussten die FSV-Männer zum zweiten Mal gegen Liebenwalde ran, das Hinspiel endete mit einem deutlichen 24:12-Erfolg. Ohne den Gegner zu unterschätzen, waren diesmal zwei Auswärtspunkte eingeplant. Doch manchmal kommt es anders als man denkt. Mit einem direkt verwandelten Freiwurf nach der Schlusssirene besiegelten die Gastgeber das Schicksal der Finowfurter, die wohl zu früh glaubten, zumindest einen Punkt schon sicher zu haben. So grausam kann Handball sein, der Frust saß tief und die Schorfheider brauchten lange, um das Geschehene zu realisieren.

Dabei erwischten die Gäste einen Auftakt nach Maß, führten schnell mit 3:0 und schienen auf einem guten Weg zu sein. Doch das sollte täuschen, denn weitere fünf Minuten später war aus dem 3:0 ein 3:3 geworden. Fortan verlief diese Partie zunächst ausgeglichen, ehe sich der FSV beim 8:5 erstmals wieder leicht absetzen konnte. Doch Liebenwalde blieb dran, ließ sich nicht abschütteln und war beim 8:9 wieder dran. Beim 10:9 nahm FSV-Trainer Toni Renz eine Auszeit und motivierte sein Team, vorn mit mehr Konzentration und besserer Chancenverwertung zu agieren. Diese Botschaft schien angekommen zu sein, denn beim 12:9 legten die Gäste wieder auf drei Tore vor. Schließlich beim Stand von 12:10 wurden die Seiten gewechselt und Fehleranalyse betrieben.

„Unsere Abwehr mit zehn Gegentore ist ja überhaupt nicht schlecht, aber vorn werfen wir viele Bälle einfach nur leichtsinnig weg“ sagte Renz. Doch entweder man schien den Worten des Trainers nicht zugehört zu haben oder die Pause tat nicht gut.

In den ersten Minuten nach Wiederanpfiff fand Finowfurt erst einmal nicht statt, Liebenwalde kam nicht nur zum Ausgleich (12:12), sondern führte beim 14:13 wenig später erstmals selbst. Eine Führung, die die Gastgeber dann auch vorerst nicht mehr abgaben (15:14; 17:15; 18:16). Finowfurt hatte Mühe den Faden wiederzufinden, ließ den Kontakt aber wenigstens nicht abreißen. Zu schnelle Torabschlüsse, technische Fehler in Form von Fang- und Abspielfehlern häuften sich ins Uferlose und Zeitstrafen, die nicht immer gerechtfertigt waren, kamen dazu. Alles kam zusammen und dennoch gab es zumindest an der kämpferischen Einstellung bei den Barnimern keinerlei Abstriche zu machen. Nur so war es möglich, dass der FSV nach dem 18:19-Rückstand acht Minuten vor Schluß erstmals wieder selbst mit 20:19 in Führung gehen konnte. Eine dramatische Schlussphase begann, beide Teams schenkten sich nichts (20:20).

Drei Minuten vor dem Ende führten nochmals die Schorfheider 21:20, doch 35 Sekunden vor dem Ende lagen sie wieder 21:22 hinten. Mit dem Mute der Verzweiflung rannten die Gäste gegen die Niederlage an und sollten mit dem 22:22 tatsächlich belohnt werden. Doch noch blieben neun Sekunden und die Dramatik erreichte ihren Siedepunkt, ehe das Unglaubliche geschah. Die Schlusssirene ertönte und mit ihr der Pfiff der Schiris auf Freiwurf für Liebenwalde. Eigentlich sollte bei so einer Aktion eins gegen sieben nicht mehr viel anbrennen, doch es brannte, und zwar lichterloh, im Finowfurter Tor. Wie auch immer das möglich war, der Wurf des Liebenwalder Kunstschützen schlug genau im Dreiangel ein und machte aus der vermeintlichen Punkteteilung noch einen glücklichen 23:22-Sieg für die TSG.

Das Entsetzen stand Spielern, wie Trainer und Fans aus Finowfurt noch lange Zeit später ins Gesicht geschrieben. War die Mauer schlecht postiert oder entschied sich der Keeper für die falsche Ecke. Am Ende sei es drum, weil nicht zu ändern, gegenseitige Schuldzuweisungen waren fehl am Platz und fanden auch nicht statt. Denn nur als Mannschaft gewinnt oder verliert man zusammen so eindeutig war der Tenor als alle ihre Fassung wiedergefunden hatten.

FSV-Trainer Toni Renz nach der Begegnung: „Niederlagen können grausam sein und diese war richtig bitter. Aber so etwas passiert und wir müssen nach vorne schauen. Hier waren wir heute leicht favorisiert und konnten damit nicht umgehen. Am Sonnabend beim Staffelfavoriten in Perleberg sind wir der krasse Außenseiter und diese Rolle steht uns wesentlich besser“.