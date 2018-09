Buckow erklimmt Tabellenspitze

Edgar Nemschok

Rehfelde (MOZ) Einen Spieltag wie gemalt erlebte das Fußball-Landesklassetrio Concordia Buckow/Waldsieversdorf, Grün-Weiß Rehfelde und SG Bruchmühle in der Staffel Ost. Die Concorden erklommen mit einem 6:1-Auswärtssieg in Woltersdorf die Tabellenspitze. Rehfelde und Markendorf trennten sich 1:1 und Bruchmühle besiegte Peitz daheim mit 3:2.

Grün-Weiß Rehfelde – Blau-Weiss Markendorf 1:1

Am Ende der Partie war Rehfeldes Trainer Helmut Fritz mit dem Ergebnis zufrieden. Konnte er auch sein, da die Partie hätte auch ganz anders ausgehen können. Wenn zum Beispiel Schiri Dominic Biljesco Rehfeldes Eric Bohlemann härter als nur mit einer mündlichen Ermahnung bestraft hätte. Bohlemann hat in dieser Saison bereits zweimal nach Meckern die Rote Karte erhalten. Und er beschwerte sich auch diesmal wieder lautstark nach einem Foulspiel seines Gegenspielers. Doch Biljesco blieb im Gegensatz zu seinen Kollegen, die Bohlemann eben vorm eigentlichen Spielende zum Duschen schickten, souverän.

In der Anfangsphase ging es recht ruppig zur Sache. Die erste gute Möglichkeit hatte Markendorf durch Patryk Stanislwaw Nowaczewski. Es war ein schöner Konter, der allerdings vergeben wurde. Die Blau-Weißen hatten auch die nächste Chance, als nach 19 Minuten Jonas Schreier das Rehfelder Tor knapp verfehlte. Der Gastgeber blieb mit Kontern gefährlich. Und dabei suchten sie stets Eric Bohlemann. In der 22. Minute hebelten Alec Ronald Gnass und Bohlemann fast die gesamte blau-weiße Abwehr aus. Doch im Abschluss blieb Gnass erfolglos.

In der 37. Minute konnte der Anhang der Rehfelder dann aber doch jubeln. Nach einem Freistoß kam zunächst Bledar Mahmuti an den Ball. Markendorfs Torhüter Piotr Dmuchoski konnte abwehren. Den abgeprallten Ball beförderte Bohlemann ins Tor. Die folgende Spielphase gehörte den Rehfeldern, die nach einem Freistoß von Maximilian Wolchow durchaus auf 2:0 hätten erhöhen können. Mateuzs Nowaczewski hatte die letzte Möglichkeit im ersten Durchgang. Doch Rehfeldes Torhüter Michael Petzold verhinderte mit einem Reflex den Ausgleich.

Auch die zweite Halbzeit begann mit zahlreichen Foulspielen. Mehr und mehr rückte jetzt Petzold in den Mittelpunkt des Geschehen. Doch der Rehfelder Torhüter machte seine Sache sehr gut und war wieder einer der Besten seiner Mannschaft. Bemerkenswert war die 64. Minute. Helmut Fritz wechselte seinen baumlangen Abwehrspieler Tobias Kunkel ein. Der hatte gleich beim ersten Ballkontakt auch eine Riesenchance. Nach einer Ecke von Tony Frontzek war er mit dem Kopf zur Stelle. Tatsächlich zum Held des Tages wurde Petzold in der 71. Minute. Der Schiedsrichter verhängte nach einem eher harmlosen Foul im Rehfelder Strafraum Elfmeter. Doch Petzold hielt den an sich platzieren Ball von Patryk Stanislaw Nowaczewski großartig.

Markendorf kam doch noch zum Ausgleich. Nach einem Schnitzer von Daniel Anton hämmerte Jonas Schreier in der 77. Minuten den Ball ins kurze Toreck. Zwei Minuten vor Schluss hatten die Rehfelder schon den Torjubel auf den Lippen. Doch Maximilian Terzenbach traf nur die Querlatte des Markendorfer Gehäuses. Zu erwähnen bleibt noch, dass für Björn Keller vom SV Blau-Weiss Markendorf die Partie früher endete. Nach einer verbalen Entgleisung bekam er die Rote Karte.

SV Woltersdorf – Concordia Buckow/Waldsieversdorf 1:6

Endgültig in der Landesklasse angekommen ist Aufsteiger Buckow/Waldsieversdorf. Mit dem letztlich ungefährdeten 6:1-Auswärtserfolg erklommen die Schützlinge von Erfolgstrainer Dennis Schulz die Tabellenspitze. Gut 20 Minuten benötigten der neue Liga-Primus, um durch Tobias Opitz die 1:0-Pausenführung zu erzielen. Nach dem Wiederanpfiff des Unparteiischen Max Köhler legten die Concorden dann richtig los: In lediglich neun Minuten sorgten abermals Oppitz (46.) sowie Benjamin und Jakob Zwerschke (54./55.) mit den Treffern zum 0:4 für klare Verhältnisse. Der Rest war Routine: Justin Wieher (62.) und Bartosz Barandowski (75.). Da spielte es dann auch keine Mandoline, dass Gordon Karras noch der Woltersdorfer Ehrentreffer zum 1:6-Endstand gelang (78.).

SG Bruchmühle – Eintracht Peitz 3:2

Ein Tor von Mathis Much in der sprichwörtlichen allerletzten Sekunde zum 3:2-Heimerfolg im Kellerduell gegen die Gäste von Eintracht Peitz brachten die ersten drei Zähler der laufenden Spielzeit für die zuletzt glücklosen Bruchmühler Kicker. Zuvor hatten sich beide Teams eine ausgeglichene Begegnung auf Augenhöhe geliefert. Routinier Christian Brutschin brachte die Platzherren in Führung (16.), die Bruchmühles Pechvogel Thomas Ae mit einem Eigentor wieder egalisierte. Für die erneute Bruchmühler Führung sorgte im zweiten Durchgang Jens Lehmpfuhl (63.). Peitz gab sich jedoch nicht geschlagen und Kevin Schön traf in der 81. Minute zum 2:2-Ausgleich. In der turbulenten Schlussphase war es dann Much, der mit seinem Treffer für ausgiebige Jubelarien bei den Mannen von Trainer Jörg Ulbrich sorgte.