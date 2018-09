Seelows Fahrer holen vier Titel

Udo Plate

Seelow (MOZ) Noch einmal so richtig Gas gaben die Kartslalomfahrer des MC Seelow. Für die mit Benzin im Blut agierenden Nachwuchsakteure stand in Oranienburg der Finaltag der Kartserie um die Landesmeisterschaft Berlin/Brandenburg an. Auch beim sechsten und letzten Renntag ließen sich die Kreisstädter nicht lumpen und sicherten sich insgesamt vier Titel sowie zwei Vizemeisterschaften.

Der Auftakt gehörte in Oranienburg auch diesmal wieder den Bambini-Fahrern. Seelows Mark Zerbin krönte eine erfolgreiche Saison mit dem Tageserfolg sowie dem Titelgewinn. Teamkollege Thorben Silas Tschesche landete auf dem vierten Platz und Julien Carlin kam als Siebtplatzierter über die Ziellinie. Damit nicht genug: In der K2 ließ Seelows Alexander Zweig nichts anbrennen und fuhr mit einer beherzten Vorstellung den Tageserfolg sowie die Meisterschaft ein. Lukas Hanff erreichte den siebten Rang. Auch Maximilian, der zweite Zweig im Seelower Dress, ließ sich nicht lange bitten und spulte in der K3 seine Runde wie ein Schweizer Uhrwerk schnell und präzise herunter. Lohn dafür waren der Tageserfolg sowie die Landesmeisterschaft.

In der K4 ging der Sieg in Oranienburg an Jonah Kulicke, der damit die Vize-Landesmeisterschaft bejubeln durfte. Titelgewinner wurde Seelows Cedric Wiemprecht, der sich in den Rennen zuvor ein ordentliches Polster erarbeitet hatte. Dem Blondschopf reichte in Oranienburg ein dritter Rang zum Titelgewinn. Rang fünf ging an Hellen Yildrim. Last but not least fuhr Tim Wiemprecht in der K5 zur Vizemeisterschaft Berlin/Brandenburg.