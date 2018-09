Solidarprinzip bei Depotkosten

Ulf Grieger

Golzow (MOZ) Die Gemeinden des Amtes Golzow habe den Amtshaushalt beschlossen. Er sieht vor, dass mehr als bisher Gemeinschaftsaufgaben, wie der Brandschutz und die Jugendsozialarbeit per Solidarprinzip über die Amtsumlage bezahlt werden.

Im Amt Golzow hatten die Gemeinden sich bislang vorbehalten, noch immer über die Feuerwehrgerätehäuser, Brunnen und Sirene zu bestimmen. Das ist mit Abschluss der öffentlich-rechtlichen Verträge zur Übertragung auf das Amt nun Geschichte. Die Amtsausschussmitglieder haben mit den entsprechenden Beschlüssen die Entscheidungen der Gemeindevertretungen bestätigt. Dies hat unmittelbaren Einfluss auf die Haushaltsentwicklung für 2019. Denn nun muss das Amt die Kosten einstellen, die bislang über die kommunalen Haushalte gelaufen waren.

Kämmerin Iris Steindorf stellte das Papier, das im Anschluss einstimmig beschlossen wurde, vor. Demnach erhöht sich die Amtsumlage, also die Summe, die die Gemeinden zur Finanzierung der gemeinsamen Aufgaben an das Amt zahlen. Und zwar von 32,4 auf 35,24 Prozent der Umlagegrundlage. Allein 1,87 Prozentpunkte machen dabei die höheren Brandschutzkosten aus, erläuterte Iris Steindorf.

Auch bei den Investitionen steht der Brandschutz ganz oben. Es müssen zwei Löschwasserbrunnen in Rathstock und Bleyen gebohrt werden. Rund 14 500 Euro sind dafür vorgesehen, Mobilar und Digitalfunktechnik anzuschaffen. Möbel im Wert von 7200 Euro kommen ins neue Gerätehaus in Genschmar, das nun ebenfalls im Amtsträgerschaft ist. Man sei dabei, weitere Finanzquellen zu erschließen, um noch andere Vorhaben zu realisieren.

Dazu gehört das kreisliche Entwicklungsbudget ebenso wie die Möglichkeit, Kredite aufzunehmen und über die Amtsumlage abzuwickeln. Iris Steindorf machte deutlich, dass über die zehn Prozent aus der Investpauschale, die die Gemeinden bislang Geld für Investitionen im Brandschutzbreich zurückgelegt hatten, lediglich noch 11 700 Euro zusammen kommen. Eine Summe, die zum Beispiel nicht ausreicht, um eine Investition wie die für ein neues Manschnower Feuerwehrdepot zu stemmen. „Dabei muss man auch an eine Kreditaufnahme denken“, erklärt die Kämmein auf Nachfrage. Dies sei aber erst für 2020 aktuell. Die Rücklage des Amtes ist aufgebraucht.

Erst einmal sei es dringlich, die Einsatzbereitschaft der Bleyener Wehr wieder herzustellen. Dort muss das gestohlene Einsatzfahrzeug ersetzt werden.

Ein größerer Posten ist zudem die Umstellung des veralteten Haushaltssystems. Dafür werden 28 000 Euro ausgegeben.

Die höhere Amtsumlage für 2019 ist auch durch höhere Personalkosten begründet. Die Tariferhöhung und Sonderzahlungen, aber auch die Stellenerweiterung in der Kämmerei, um langfristig Kontinuität zu sichern spielen dabei eine Rolle. Auch die Ausbildung des eigenen beruflichen Nachwuchses bleibt eine Aufgabe. So werde wieder ein Azubi eingestellt, nachdem ein Absolvent übernommen wurde.

Hauptamtsleiter Guntram Glatzer erläuterte, dass entgegen dem bisherigen Vorgehen, als die Jugendkoordinatoren des Kinderrings Neuhardenberg von den Gemeinden kofinanziert wurden, in denen Jugendklubs sind, werden künftig alle Gemeinden über die Amtsumlage gleichermaßen beteiligt. Grund ist der Umstand, dass die beiden Sozialarbeiter schwerpunktmäßig an den beiden Grundschulen in Golzow und Manschnow beschäftigt sind, die von Schülern aus allen Amtsgemeinden besucht werden. Somit haben auch alle Gemeinden den Nutzen von dieser Arbeit, so Glatzer.