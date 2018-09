Auf der Zielgraden zum Sportabzeichen

Alexandra Gebhardt

Brandenburg. (MOZ) Wer beim Fußball die meisten Tore schießt, darf sich über den Titel „Schützenkönig“ freuen, wer beim Judo eine spezielle Prüfung ablegt über einen farbigen Gürtel und wer in der Leichtathletik erfolgreich ist über Urkunden oder Pokale. Außerhalb des Wettkampfsportes ist Ablegen des Deutschen Sportabzeichen jedoch die einzige Möglichkeit, die persönliche Fitness zu demonstrieren und Schwarz auf Weiß bestätigt zu haben, was man sportlich drauf hat. Eine Chance, die beim Sparkassen-Sportabzeichentag in der vergangenen Wochenende wieder viele Sportler – mit und ohne Handicap – nutzten.

Dabei ging es am Vormittag zunächst für rund 500 Fünft- und Sechstklässler aus sechs Brandenburger Schulen ans Eingemachte, auf dem Plan standen die Disziplinen Lauf, Wurf, Hoch- und Weitsprung sowie Schwimmen, wobei gut ein Drittel der Kids das Abzeichen in Gold für sich gewinnen konnte. Ihnen im Nichts nach standen dann die Erwachsenen, die ab 14 Uhr trotz heftiger Windböen und Schauer motiviert waren, sich dem Ablegen des Sportabzeichens zu stellen. Unter ihnen auch Michael Schlüter, vierzehnfacher Deutscher Meister im Blindenschießen, der sich trotz seiner Sehbehinderung viel Sport treibt und sich beim Sportabzeichen im Laufen, Schwimmen, Springen und im Rolliparcours bewies – ein ganz persönliches Erfolgserlebnis, für das er natürlich auch ein wenig geübt hat, wie er sagt. Denn ganz ohne dem, geht es schwer, weiß auch Gerhard Wartenberg vom Landessportbund, der das Event zusammen mit dem Stadtsportbund zum vierten Mal organisiert hat. „Man sollte die Anforderungen des Abzeichens natürlich schon kennen und sich dementsprechend vorher vorbereiten. Mit ein wenig Übung ist aber alles machbar und kein Hexenwerk. Egal, in welchem Alter oder in welcher körperlichen Verfassung. Und natürlich kann das Abzeichen als Ziel auch sehr motivierend sein“, so Wartenberg, der zudem vor allem älteren Schülern den Hinweis gibt, dass das Abzeichen heute teilweise sogar Bedingung für den Beginn so mancher Ausbildungsstelle ist. Sich fithalten lohnt sich also – zu allererst natürlich zuliebe der Gesundheit.