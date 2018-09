Behindertenverband zieht Bilanz

MOZ

Nauen Für Nichtbehinderte ist es normal sich durch die Stadt zu bewegen. Das sieht bei Menschen mit Behinderungen – gleich welcher Art – ganz anders aus. Daher hatten der Behindertenverband Osthavelland und der Blinden- und Sehbehindertenverband zur Gesprächsrunde eingeladen.

Statt einer Ortsbegehung stellten die beiden Verbände die Auswertung der Begehungsprotokolle aus den vergangenen drei Jahren vor. Die Ortsbegehungen haben gezeigt, dass nicht alle Wege in Nauen barrierefrei sind und für Menschen mit eingeschränkter Mobilität ein Hindernis darstellen. Bürgermeister Manuel Meger (LWN) wollte sich aus „erster Hand“ die Probleme der Behinderten und deren Vorschläge erläutern lassen.

Bodo Jannasch, Vorsitzender des Behindertenverbandes, lobte die gute Zusammenarbeit zwischen den Verbänden und der Stadtverwaltung, dem Landkreis und der DLG. „Der Behindertenverband ist besonders gut in die Planung des barrierefreien Stadtbades einbezogen worden, viele unserer Anregungen wurden berücksichtigt. Und auch nach dem Umzug der Nauener Tafel wurde durch eine Rampe ein barrierefreier Zugang zu den neuen Räumlichkeiten geschaffen“, lobte Jannasch. Auch beim Richart-Hof seien trotz des Denkmalschutzes gute Kompromisse für einen behindertengerechten Zugang gefunden worden.

Der Wunsch des Verbandes, im Scheunenweg einen Fußgängerüberweg zu installieren, wurde zwar bereits im Jahr 2015 geäußert, geschehen sei bis heute nichts, so der Vorsitzende. Bürgermeister Meger zeigte Verständnis für die Problematik, machte jedoch deutlich, dass es schwer werde, dort einen Fußgängerüberweg zu installieren, da die Voraussetzungen nicht gegeben seien.

Gute Aussichten gibt es jedoch für die Hamburger Straße, die in der Vergangenheit oft in der Kritik stand. Die Straße wird im kommenden Jahr grundhaft erneuert. „Mit der Ausführungsplanung werden auch die Wünsche beider Verbände rechtzeitig mit in die Planung einbezogen“, sagte Christoph Artymiak, Sachgebietsleiter Grün- und Verkehrsflächen der Stadt. Er kündigte in dieser Runde einen „Leitfaden für die barrierefreie Gestaltung der öffentlichen Verkehrsräume“ an.

„Der Leitfaden, den die Stadt entwickeln will, soll Wege aufzeigen, ein einheitliches Bild zu schaffen, beispielsweise bei der Ausstattung für Blindenleitsysteme an Bushaltestellen“, sagte Artymiak.

Anne-Christin Kubb, Integrations- und Migrationsbeauftragte des Landkreises Havelland, die an der Gesprächsrunde teilnahm, bestätigte die Bemühungen der Stadt zur Barrierefreiheit. „Nauen ist weit im Vergleich zu anderen Kommunen. Das macht sich im Stadtbild bemerkbar.“