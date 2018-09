Ja zum Hallenbad

Silvia Passow

Falkensee Mit 20 Stimmen, elf Gegenstimmen und einer Enthaltung sprachen sich die Mitglieder der Stadtverordnetenversammmlung (SVV) Falkensee am Mittwoch für den Bau eines Hallenbades aus.

Die angekündigte Demonstration vor der Stadthalle fand nicht statt. Eine Gruppe von rund zwanzig Personen hatte sich dennoch eingefunden. In der Einwohnerfragestunden nutzten Einige noch einmal die Chance und sprachen sich für ein Hallenbad aus. Auch die Mitglieder der einzelnen Fraktionen stellten noch einmal ihre Standpunkte klar. Elfriede Schmidt (FDP) stellt die erneute Kostenaufstellung nicht zufrieden. Die CDU brachte einen zusätzlichen Beschluss in die Vorlage mit ein. Nach diesem soll die Erstellung eines Betriebskonzeptes umgehend beauftragt werden und vor dem Beschluss zur Ausschreibung der Bauleistungen vorgelegt werden. Ferner sollen das Betriebskonzept und die Berechnung zur Wirtschaftlichkeit durch ein gesondertes Büro geprüft werden. Gleichwohl findet diese neue Berechnung auch ihre Kritiker, nicht nur in den Reihen der CDU. Denn noch immer werden einzelne Positionen von einigen der Abgeordneten mit Fragezeichen versehen. Und die neuen Zahlen zeigen auch, das Bad ist insgesamt, in Bau- wie in Unterhaltskosten, teurer geworden. Auf Antrag der AfD wurde vor der eigentlichen Abstimmung noch einmal über den Bau der Kegelbahn entschieden. Rainer von Raemdonck (AfD): „Wir sind definitiv für das Hallenbad aber ohne Kegelbahn.“ Zehn Stimmen wurden für den Antrag der AfD abgegeben, 19 sprachen sich dagegen aus.

Damit ist das Projekt Hallenbad der Verwirklichung ein Stück näher gekommen. Mit Schwimmerbecken, mit einer Länge von 25 Metern, sechs Bahnen und Startblöcken, einer Sprunganlage mit Drei-Meter- und Ein-Meter-Turm, einem Lernschwimmbecken, einem Kleinkinderbecken mit Wasserspielplatz, einem Saunabereich, dem Bistro und dem Gebäudebereich mit vier Kegelbahnen. So wie es in der Einwohnerbefragung auch vorgestellt worden war.