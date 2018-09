dm-Markt im Südcenter eröffnet

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Dort, wo einst die legendäre Gaststätte „Eisbein-Otto“, zur Rast und zum Ausspannen einlud, hat am Donnerstag um 8 Uhr der zweite „dm“-Markt in Oranienburg eröffnet.

Im Neubau an der Berliner Straße 115 am Südcenter dehnt sich der Drogeriemarkt auf einer Fläche von rund 640 Quadratmeter aus. Neben dem vollständigen Sortiment, das Deutschlands größte Drogerie-Markt-Kette vorhält, gibt es in der neuen Filiale eine große Fotoecke, an der Kunden ihre Bilder und Fotoprodukte ausdrucken und sofort mit nach Hause nehmen können.

Auch biometrische Passbilder, die für Ausweisdokumente mittlerweile Pflicht sind, fertigt das neue Team um Filialleiterin Melanie Wolff auf Wunsch an. Auf einem Schaukelpferd und mit Multi-Lernwürfeln können sich die jüngsten Kunden in der Kinderecke austoben. Am Wickeltisch dürfen Babys und Kleinkinder mit kostenlosen Produkten wieder frisch gemacht werden.

„Ich arbeite schon seit acht Jahren bei ,dm’. Dieser Markt ist aber die erste Neueröffnung, die ich von Anfang an begleite. Das ist schon spannend“, freut sich Filialleiterin Melanie Wolff, dass es endlich los geht. „Wir sind ein sehr herzliches und offenes Team, fiebern der Eröffnung förmlich entgegen und freuen uns, hier künftig viele Kunden begrüßen zu können“, sagt Melanie Wolff. Insgesamt arbeiten zwölf Beschäftigte in dem neuen „dm“-Drogeriemarkt. Wegen des Schichtsystems sind aber nicht alle immer gleichzeitig auch im Laden anzutreffen.

In der Eröffnungswoche gewährt der „dm“-Drogeriemarkt einen zehnprozentigen Willkommensrabatt auf alle Einkäufe. Bis zum 14. Oktober können Kunden außerdem an einem Gewinnspiel teilnehmen. Hauptpreis ist ein Elektrofahrrad im Wert von rund 2 200 Euro. Zusätzlich werden 15-„dm“-Gutscheine im Wert von je zehn Euro verlost.