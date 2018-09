Himmelpforter Weihnachtsmann als Naturschützer

Thomas Pilz

Himmelpfort/Eberswalde (MOZ) Der Weihnachtsmann aus Himmelpfort hat in Eberswalde ein Gastspiel gegeben. Gemeinsam mit 40 Mitarbeitern der Deutschen Post AG pflanzte er 2 000 Douglasien – von zahlreichen Erstklässlern begeistert angefeuert. Nicht nehmen ließ es sich der Weihnachtsmann, bei diesem Anlass die aktuelle Anzahl der im Weihnachtspostamt eingegangenen Briefe zu nennen: 2 551 Wünsche sind es.

Sturmtief Xavier hat Schuld: Die 40 Mitarbeiter der Deutschen Post forsteten nämlich am weltweiten Freiwilligentag des Post-Konzerns, 26. September, jenes Waldgebiet in Eberswalde auf, in dem der Sturm vom 5. Oktober 2017 großflächig Bäume umriss – sie machten gemeinsame Sache mit den Teams des Stadtforsts Eberswalde und der Schutzgemeinschaft Wald. Die Schüler der ersten Klasse der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule aus Eberswalde waren mit von der Partie und lernten an ihrem Wandertag, wie Bäume wachsen und gedeihen. Und sie staunten Bauklötze, als sie dem Weihnachtsmann begegneten.

Im Stadtwald Eberswalde hatte der Sturm auf 30 Hektar Schaden angerichtet. In einigen Bereichen sei es notwendig, die natürlichen Wiederbewaldungsprozesse durch Pflanzungen zu unterstützen, betonte Stadtförster Matthias Krüger. „Wir werten in Ergänzung zu natürlich wachsenden Buchen, Berg- und Spitzahorn eine etwa ein Hektar große Windwurffläche durch die Pflanzung auf“, sagt er.

Die 2 000 Douglasien sollen den zukünftigen Bestand stabilisieren und stellen nach seinen Worten eine alternative Baumart für die Waldwirtschaft dar. Auch gehen die Forstexperten davon aus, dass artenreiche und strukturierte Waldbestände gegenüber dem Klimawandel eine höhere Resilienz als Monokulturen besitzen“, sagt Stadtförster Matthes Krüger. Wobei unter Resilienz eines Ökosystems seine Fähigkeit verstanden wird, sich nach einer Beschädigung wieder zu erneuern.

Die Douglasie war bis zur letzten Eiszeit auch in Mitteleuropa heimisch, gilt jedoch heute als fremdländische Baumart. Als Ergänzung in heimischen Mischbeständen wie hier in Eberswalde bringt sie jedoch eine Reihe von Vorteilen mit. So kann die Douglasie gut mit längeren Hitzeperioden umgehen und verleiht dem Bestand durch ihr tiefgreifendes Herzwurzelsystem mehr Stabilität, um zukünftige Windwürfe zu vermeiden“, erklärt Moritz Wenning, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - Landesverband Brandenburg.

Die Deutsche Post AG unterstützt mit Umstrukturierungen im Logistikbereich den Wechsel zu nachhaltigem Wirtschaften, heißt es von der Pressestelle. Bis 2050 sollen alle logistikbezogenen Emissionen auf null reduziert werden. Für dieses Ziel setzt die Post allein in Brandenburg rund 300 Fahrräder und E-Bikes sowie rund 200 Elektro-Streetscooter ein. Der Post-Chef für die neuen Bundesländer, Frank Bettgenhäuser, sagte, „die 2000 Douglasien sind Teil dieser großangelegten Mission“.