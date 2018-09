Erste Ladesäule für Elektro-Autos am Hotel in Sommerfeld

Marco Winkler

Sommerfeld (MOZ) Noch steht der erste Ladevorgang aus. Jens Schröter, Geschäftsführer und Inhaber vom Hotel und Spa Sommerfeld, schaut während des Gesprächs immer wieder auf den Parkplatz. „Schon vor zwei Jahren waren wir interessiert“, sagt er mit Blick auf die Ladesäule für Elektro-Autos, die seit zwei Wochen vor seinem Hoteleingang steht. „Wir haben viele Tagungsgäste“, erklärt er.

Auffällig sei gewesen, dass diese immer mit einem oder zwei Elektro-Autos anreisten. Bisher mussten sie zum Strom-Tanken den Hausanschluss nutzen. Doch das ist ein Risikospiel. Leitungen und Übergänge in Abzweigdosen erhitzen sich, Sicherungen können rausfliegen, Kabelbrand oder schmelzende Steckdosen sind nicht ausgeschlossen. „Also haben wir recherchiert, uns verschiedene Angebote angeschaut, Kostenmodelle geprüft“, so Schröter. Die Antwort war naheliegend: Stadtwerke Leipzig. „Wir arbeiten seit Jahren eng mit ihnen zusammen, sie haben sich im Endeffekt um alles gekümmert.“ Die Stadtwerke Leipzig zeichnen auch verantwortlich für die erste E-Ladesäule im Stadtgebiet. Diese wurde Ende Juli auf dem Spargelhof in Kremmen in Betrieb genommen.

Sowohl in Kremmen als auch in Sommerfeld war Sven Tetschke der Mann, der die Technik zum Laufen brachte. „Ich habe Zähleranschluss- und Ladesäule installiert“, sagt der Elektroinstallateur aus Schwante. 94 Kilogramm wiege eine Station. „Es ist eine Doppelladesäule“, so Tetschke. Heißt: Zwei Fahrzeuge können gleichzeitig tanken. „Der Ladevorgang dauert je nach Bedarf zwischen einer und vier Stunden“, so Hotelinhaber Schröter. Er sieht sogar die Option, die Station zu erweitern.

Immer mit vorausschauendem Blick in eine Zukunft, in der elektrisch betriebene Autos für Otto-Normal-Verbraucher erschwinglich sind. „Im Geschäftsbereich, ob aus umweltschonenden oder Prestige-Gründe, sind E-Autos momentan noch viel stärker verbreitet als im privaten.“ Schröter will seine Dienstautos ebenfalls bald umrüsten. „Wir werden beim nächsten Wechsel mit Sicherheit überlegen, zu einem E-Auto zu greifen.“

Die Station in Sommerfeld – wie die in Kremmen – ist dabei nicht nur Gästen der Einrichtung vorbehalten. Sie stehen jedem mit der passenden Transponderkarte offen, 24 Stunden am Tag. „Angebot schafft Nachfrage“, so Jens Schröter.

Das Netz aus E-Ladesäulen in Oberhavel wird Schritt für Schritt dichter. Die Stadt Kremmen selbst plant die Anschaffung von drei Stationen, die im Stadtgebiet verteilt werden sollen. Momentan werden Fördermittel akquiriert, wie Bauamtsleiterin Susanne Tamms bestätigte. Die neueste Station im Landkreis Oberhavel steht in Hennigsdorf. Sie wurde vorige Woche in der Kirchstraße in Betrieb genommen. Hohen Neuendorf als Vorreiter in Sachen Elektro-Mobilität verzeichnet wie Oranienburg gleich mehrere Stationen im Stadtgebiet.