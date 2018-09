Kinder feiern die Ernte im Gutengermendorfer Knirpsenland

Volkmar Ernst

Gutengermendorf (MOZ) Da hat sich doch tatsächlich eine Banane in einen der Erntekörbe eingeschlichen, die die Kinder ins Gutengermendorfer Knipsenland zur Feier der Ernte mitgebracht haben. Die Feier ist in der Kita längst eine Tradition.

Die Kinder bringen kleine Erntegaben aus dem Garten mit: Obst und Gemüse, das zuerst als Anschauungs- und Lernmaterial dient und später dann gegessen wird. Sie wissen auch, dass die Bananen nicht aus Gutengermendorf stammen, sondern vermutlich aus Afrika. Affen fressen sie gern, aber eben auch Menschen. Das ist bei den Äpfeln ebenso. Sie schmecken den Menschen, doch auch Pferde mögen Äpfel, erklären die Kinder.

Nach dem Morgenkreis geht es dann noch raus zum Ernteumzug um den Dorfanger vor der Kita. Die Kinder haben ihre Fahrzeuge (Dreiräder und Tretautos) geschmückt und freuen sich schon auf die Abwechslung.

Gestaunt haben die Kinder auch, als sie nach den Sommerferien in ihre Kita kamen. Können sie doch nun endlich im Untergeschoss durch die neu eingebaute Zwischentür von einem in den anderen Gruppenraum gelangen. Bislang mussten sie entweder den Umweg über den Flur oder sogar das Außengelände nehmen. Kein großes Prob-lem, aber doch insofern eine Einschränkung, wenn die Kinder an ihrem Lieblingsplatz spielen wollten. Denn angesagt ist im Gutengermendorfer Knirpsenland eine „gruppenübergreifende Arbeit“, wie Kita-Leiterin Dorle Pieper erklärt. Zu der gehört auch, dass sich die Kinder nach ihren Neigungen ihre Beschäftigung aussuchen. Wer will, kann basteln, wer es lieber ruhig mag, geht eben in die Spiele-Ecke. Da sich die Angebote jedoch in separaten Räumen befinden und bislang die Glas-Verbindungstür fehlte, mussten die Kinder schon mal in einem Raum spielen, um sie beaufsichtigen zu können. „Das ist jetzt nicht mehr notwendig. Durch die Glastür können die Kinder zu ihren Spielplätzen und die Mitarbeiter können die Kinder trotzdem beaufsichtigen“, freut sich die Kita-Chefin über die „gelungenen Umbauarbeiten.“ Die schließen auch die Malerarbeiten im Waschraum ein, der kindgerecht umgebaut worden ist.

Aktuell werden in der Gutengermendorfer Kita 42 Kinder betreut, Platz ist für 44, bei Bedarf sogar für sechs mehr. Vier Gruppenräume gibt es. Damit die Kinder genügend Platz haben, hatte der Ortsbeirat auf seinen Tagungsraum verzichtet.