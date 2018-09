Tatwaffe Chickenwings

MOZ

Lindow Ein 42-Jähriger hat eine 46 Jahre alte Frau attackiert, mit der er befreundet ist. Beide hielten sich gegen 14.45 Uhr in einer Wohnungan der Rheinsberger Straße in Lindow auf. Aus bisher ungeklärtem Grund kam es zum Streit. Der Mann nahm sich vor Wut eine Tüte gefrorener Chickenwings und schlug seiner Bekannten damit ins Gesicht. Die Frau erlitt Verletzungen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Bei Eintreffen der Polizei war der Angreifer bereits verschwunden.