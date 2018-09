Jetzt pauschalisierte Förderung

Simone Weber

Rathenow Nun Schwarz auf Weiß: Die Vorsitzenden der Fördervereine der Rathenower Ortsfeuerwehren und Bürgermeister Ronald Seeger unterschrieben am Mittwoch Verträge zur Anerkennung des ehrenamtlichen Einsatzes der Kameraden und zur Förderung der Vereinsarbeit.

„Die Diskussion der letzten Monate um die stärkere Anerkennung des Ehrenamts, besonders bei den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren und vor dem Hintergrund der wachsenden Aufgaben der Kameraden, mündete jetzt in die Unterzeichnung dieser Verträge“, so Seeger. „Diese jährliche Förderung ist an den Haushalt der Stadt gebunden. Die Haushaltslage der Stadt ist bekannt, aber wir bekennen uns zum Ehrenamt.“

Mit der Unterzeichnung durch die Vereinsvorsitzenden bzw. der Dorf- und Heimatvereine, die in ihren Satzungszielen die Förderung der Arbeit ihrer Feuerwehr verankert haben, erhält jede Wehr ab diesem Jahr nun jährlich 500 Euro. Der Steckelsdorfer Förderverein der dortigen Feuerwehr erhält für die Verwaltung und Pflege des Fundus der Feuerwehren der Stadt zusätzlich jährlich 250 Euro. Aus diesem Fundus sind einige historische Uniformen und Einsatzgeräte in der Anfang April in der Berliner Straße eröffneten Dauerausstellung des Fördervereins Heimatmuseum der Stadt Rathenow zu sehen.

„Bisher gab es in der Stadt ein kompliziertes System für eine Vergütung der Einsätze der Kameraden“, so Bau- und Ordnungsamtsleiter Matthias Remus. „Mit dieser Vertragsunterzeichnung wird das bisherige Vergütungssystem nun abgelöst. Mit der pauschalisierten Regelung können die Fördervereine verlässlicher planen.“ Mit dem Kameradschaftsverein der Freiwilligen Feuerwehr Rathenow wurde dieser Vertrag bereits Anfang des Jahres unterzeichnet.

Im vorigen Jahr wurden die Kameraden der sechs Wehren zu insgesamt 408 Einätzen alarmiert. Darunter 86 Brandeinsätze und 322 technische Hilfeleistungen. Im August dieses Jahres waren 80 Einsatzkräfte mit 21 Fahrzeugen aus dem gesamten Landkreis an der Bekämpfung des Großbrands bei Treuenbrietzen im Einsatz und erfüllten ihren Auftrag, die Ortschaft Klausdorf als einen der drei evakuierten Orte vor den Flammen zu schützen.