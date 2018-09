Film und Gespräche über schreiende Babys

Thomas Pilz

Gransee (MOZ) Was tun, wenn das Baby schreit? Zumal in der Erziehung Respekt und Gewaltlosigkeit oberstes Gebot sind. Aber Eltern müssen sich auch durchsetzen. Wie sich also verhalten?

Diesen Fragen widmet sich ein Film, der am 18. Oktober im Granseer Krankenhaus angeschaut werden kann – auf Einladung des Oberhavel-Netzwerkes Gesunde Kinder. Der Film „Wege aus der Brüllfalle“ läuft ab 18 Uhr im Seminarraum des Dachgeschosses. Anschaulich zeigt er verschiedene Szenen der Kommunikation und dient als Einstieg in ein offenes Gespräch über schwierige Erziehungssituationen. Die Veranstaltung wird moderiert von der Elterntrainerin Christa Klatt. Diskutiert werden dann auch Fragen, wie: Was soll man tun, wenn Kinder nach fünfmaligem Bitten immer noch nicht reagieren? In solchen Situationen ist es schwer, ruhig zu bleiben. In vielen Alltagssituationen verlieren Eltern dann doch irgendwann die Geduld und werden laut. Das gemeinsame Gespräch darüber kann weiterhelfen und Einsichten vermitteln.

Anmeldungen sind zu richten bis 12. Oktober an Mandy Schulz vom Netzwerk Gesunde Kinder unter 03306 759286 oder 0176 47615546. Die Mailadresse lautet: gesunde.kinder@oberhavel-kliniken.de.