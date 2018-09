Fahrräder sollen in der Kreisstadt mehr Platz bekommen

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Oranienburg will eine fahrradfreundliche Stadt sein. Nur häufig fehlt es noch an geeigneten Plätzen, an denen Fahrräder sicher abgestellt werden können. Mit einer Fahrradabstellplatzsatzung will die Stadt Regeln auch für private Bauvorhaben festsetzen.

„Damit betreten wir Neuland, halten es in einer wachsenden Stadt aber für angemessen, geeignete Stellplätze für Fahrräder vorzuschreiben“, sagt Baudezernent Frank Oltersdorf (SPD). Der Verkehrsentwicklungsplan sehe die gezielte Förderung des umweltfreundlichen Verkehrs vor. Dafür sei das Fahrrad wichtig. Schießlich soll der Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in der Kreisstadt von derzeit 20 auf 25 Prozent gesteigert werden.

Mit dem neuen Fahrradparkhaus am Bahnhof, das mehr als 1 000 Fahrrädern einen sicheren und überdachten Platz bietet, habe die Stadt für Pendler schon einen wichtigen Beitrag geleistet. Aber auch an anderen Orten in Oranienburg und seinen Ortsteilen müsse es für Radfahrende vermehrt möglich sein, ihr Fahrzeug sicher abzustellen. Damit soll es für mehr Menschen noch attraktiver werden, aufs Fahrrad umzusteigen.

Konkret regelt der Entwurf der Satzung, die allerdings noch ein öffentliches Beteiligungsverfahren durchlaufen muss, die Beschaffenheit, Zugänglichkeit und Flächengröße sowie die Anzahl der erforderlichen Abstellplätze. Die Satzung soll nach ihrem Inkrafttreten für alle Bauvorhaben gelten. Ausgenommen sind nur freistehende Gebäude bis sieben Meter Höhe und mit nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten sowie freistehende land- und forstwirtschaftliche Gebäude.

Die Zahl der zu errichtenden Abstellplätze bemisst sich nach der Art der Nutzung. Richtzahlen dazu ergeben sich aus einer Liste, die Bestandteil der Satzung ist. Danach muss für Wohngebäude mit mehr als zwei Wohnungen je 35 Quadratmeter Wohnfläche mindestens ein Abstellplatz pro Wohnung geschaffen werden. Für Bürogebäude ist je 90 Quadratmeter Nutzfläche ebenfalls ein Abstellplatz vorzuhalten.

Die Abstellplätze sollen leicht erreichbar sein und möglichst ebenerdig angelegt werden. Sie müssen für den Fahrradrahmen eine Anschlussmöglichkeit bieten. Auch die einzuhaltenden Abstände zwischen den Plätzen sind definiert. Für Abstellanlagen mit mehr als 20 Plätzen ist zusätzlich eine Fläche von zwei Quadratmetern pro 20 Stellplätze für Kinder- und Lastenanhänger zu schaffen.

Analog der Stellplatzsatzung für Kraftfahrzeuge räumt auch die Fahrradabstellplatzsatzung eine Ablösemöglichkeit ein, die vertraglich mit der Stadt zu regeln ist. Wer keine Abstellplätze für Fahrräder errichten kann, darf sich von der Verpflichtung freikaufen. Allerdings besteht darauf kein Anspruch. Denn Vorrang hat immer die Errichtung von Fahrradabstellplätzen.

Das Stadtgebiet ist in sechs verschiedene Ablösebereiche eingeteilt, für die unterschiedliche Ablösebeträge gelten. In der Innenstadt ist der Ablösebetrag pro Platz mit 500 Euro am höchsten, in ländlichen Gebieten mit 390 Euro am geringsten. Die Beträge bemessen sich unter anderem nach den Herstellungskosten für einen solchen Abstellplatz. Bei Ordnungswidrigkeiten können Bußgelder verhängt werden. Sie variieren zwischen den Ablösebereichen. Ihre Spanne liegt zwischen 1 200 und 1 500 Euro.

Bau- und Hauptausschuss haben den Satzungsentwurf einstimmig befürwortet.