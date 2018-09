Zwei Schulen in Zehdenick unter einem Dach

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) „Herzlich willkommen in der Landkreisfamilie, liebe Exin-Oberschule“, begrüßte Landrat Ludger Weskamp (SPD) am Mittwochmittag Schüler und Lehrer am neuen Standort im Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum Zehdenick. Seit Schuljahresbeginn sind zwei Schulen unter einem Dach vereint, nach rund zweijähriger Vorbereitung.

Verbunden mit dem Standortwechsel war eine Übertragung der Trägerschaft von der Stadt auf den Landkreis zum 1. Januar 2018. Insbesondere mit dem Trägerwechsel leistete die Stadt Zehdenick Pionierarbeit, sie ist jetzt für weitere Oberschulen im Landkreis Oberhavel angedacht. „Von Zehdenick lernen, heißt siegen lernen“, brachte es Ludger Weskamp auf den Punkt. Auch sonst beschreiten Stadt und Kreis Neuland. Es sei einmalig in Brandenburg, dass Schüler des Beruflichen Gymnasiums, Auszubildende, Schüler aus Berufsvorbereitungsklassen und nun auch Oberschüler der Klassen sieben bis zehn gemeinsam unter einem Dach lernen. So ganz freiwillig ergriff die Kommune die Initiative nicht. Nachdem bereits eine Vielzahl von Bildungsgängen des Oberstufenzentrums an andere Standorte in Brandenburg verloren gegangenen waren und der allgemeine Schülerrückgang zudem die Existenz des Oberstufenzentrums in Zehdenick gefährdete, kam der Stadtpolitik der Gedankenblitz: Die Zusammenlegung der Standorte erschien logisch, zumal beide Schulen schon seit 2005 in Sachen Abiturausbildung eng zusammenarbeiten, seit 2010 es zudem eine Kooperationsvereinbarung gibt, die nun erneuert werden soll, wie der Leiter der Exin-Oberschule, Karl-Heinz Jünger, sagte. Auch sonst war die Entscheidung eine gute, trotz vieler Bedenken, die es im Vorfeld gegeben habe. Nach knapp einem Monat Unterricht am neuen Standort könne er jedoch Entwarnung geben: „Bisher habe ich nur positives Feedback bekommen“, stellte Jünger fest. Die Oberschule sei mit offenen Armen empfangen worden. Das lässt sich der Landkreis auch einiges kosten. Insgesamt werden 1,5 Millionen Euro investiert, davon sind bislang aber nur rund eine halbe Million Euro ausgegeben worden. So wurden neue Fachkabinette für Physik, Kunst, Musik und Informatik eingerichtet. Darüberhinaus gibt es neue Fachkabinette für Holz- und Metallbearbeitung, Hauswirtschaft und eine neue Lehrküche. Diese Werkstätten befinden sich in den Räumen, in denen früher eine hochmoderne Ausbildungs-Fleischerei und eine Bäckerei für die Berufsausbildung vorhanden waren. Auch der Schülerclub hat eine neue Heimstatt gefunden. Ein Fitnessraum und eine Keramikwerkstatt erweitern das Angebot. In einem zweiten Bauabschnitt erfolgt die sicherheits- und brandschutztechnische Ertüchtigung des Schulgebäudes, des Fachraumgebäudes sowie der Sporthalle. Dieser zweite Abschnitt wird zu Beginn des Schuljahres 2019/20 fertiggestellt. Unter anderem müssen die Sicherheitsbeleuchtung, die Hausalarmanlage, die Brandmeldeanlage modernisiert sowie die strukturierte Datenverkabelung soll verlegt werden, damit Schüler und Lehrer demnächst auf ein frei zugängliches Datennetzwerk in allen Schulungs- und Fachraumgebäuden zugreifen können, kündigte der Landkreis an.