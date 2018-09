Die Wahrheit liegt auf dem Platz

Stefan Klug

Mit PES 19 wirft Konami erneut den Hut in den Ring und will die weltweite Gemeinde des virtuellen Fußball davon überzeugen, dass es die Krone im ewigen Zweikampf mit der FIFA-Konkurrenz verdient. Ohne Frage haben die Japaner seit Jahren in Sachen Technik die Nase vorn, schwächeln aber stets bei den Lizenzen. Und das kostet schlussendlich entscheidende Punkte.

Um es vorweg zu nehmen, an dieser Gesamtsituation hat sich heuer nichts geändert. Im Gegenteil. Das dicke Pfund, die Champions League, ist nun auch noch zum Erzfeind EA Sports gewechselt. Dass dafür die russische erste Liga bei PES originalgetreu aufläuft, dürfte nur für die Fans im Putin-Reich von Bedeutung sein. Fantasienamen, -Stadien und -Vereine bestimmen also meist das Geschehen. Wem das aber nicht wichtig ist, der bekommt ein Game allererster Güte. Auch wenn die angepriesenen Neuerungen in Sachen sich auswirkender Spielerkondition beispielsweise nicht wirklich auffallen, darf sich der Gamer auf physikalisch meist korrektes und sehr kurzweiliges Spiel freuen. Die Animationen sind wirklich flüssig, die Bewegungen und Übergänge von Lauf zu Sprint, bei Schüssen oder Zweikämpfen wirken realistisch. Und jene Kicker, die tatsächlich als sie selbst Eingang in die Aufstellung gefunden haben, sind schon von weitem an typischen Bewegungen zu erkennen. PES bietet wie gehabt eine reiche Auswahl an team-taktischen Einstellmöglichkeiten und einen noch größeren Fundus an Tastkombis, die den Athleten wirklich traumhafte Tricks entlocken. Wie gehabt ist das Handling dabei aber nicht unbedingt einfach, trotz der als Minispielchen getarnten Trainingseinlagen.

Genau hier trennt sich die Spreu vom Weizen wenn man den User betrachtet. Für eSport-Fans ist PES in der neuesten Version einfach wie geschaffen. Denn da mit Kick’n’Rush und Schüssen aus der zweiten Reihe kein Staat zu machen ist, sind aufwendige Kombis und Pass-Spiel gefragt, die gegnerische Abwehr auszuhebeln. Das aber schüttelt man nicht eben aus dem Handgelenk. Gleiches gilt für eine sinnige Verteidigung. Es gibt zwar die Möglichkeit, per Knopfdruck die CPU-Kameraden die Hauptarbeit erledigen zu lassen, doch je höher der Schwierigkeitsgrad und je näher am Tor muss man selbst eingreifen. Kurzum, Matches unter gleichgesinnten Könnern lassen sich locker mit der Wirklichkeit messen, wer unbedarft und mit den zu schwierigen Grundeinstellungen gegen Team-Konsole antritt, wird nur Frust ernten.

Konami entfaltet das volle Potential des Titels leider nur auf dem Platz. Abseits davon herrscht meist Tristesse. Sowohl bei den Menüs, als auch bei der Präsentation. Die Kommentatoren spalten seit Jahren die Fanbase, aktuell waren sie bei der PS4-Testversion so gut wie nicht zu verstehen. Grafisch sieht das Game sehr ordentlich aus, wenngleich auf 4K-Geräten die Spieler bei näherer Betrachtung immer mit einem kleinen Halo um die Figur herumrennen. Den besten Eindruck, was das Game kann, bekommt der User im Karriere-Modus, wenn die Kamera auf Platzhöhe mitten im Geschehen ist. Dann gibt es weder in Sachen Grafik noch bei der Animation wirklich erkennbare Unterschiede zum TV-Bild.

Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass entscheidend ist, worauf der Gamer Wert legt. Sind es Spielfluss, Taktik, Ballphysik, macht er bei PES 19 nichts falsch.

PES 19, Konami für PS4; XBoxOne