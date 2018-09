Neuer Weg im Osten Strausbergs

Uwe Spranger

Strausberg (MOZ) Der von der Stadt geplante Geh- und Radwegbau von der Hohensteiner Chaussee bis zum Ortsausgang Richtung Rehfelde wird mit etwa 400 000 Euro zu Buche schlagen. Die Bauzeit ist von Juni bis Oktober 2019 vorgesehen. Die Pläne wurden jetzt im Bauausschuss vorgestellt.

Der Landesbetrieb Straßenwesen wird laut Rathaus in den nächsten Tagen mit der Deckenerneuerung in der Garzauer Chaussee beginnen. In diesem Zusammenhang würden auch die Einmündungen Grenzweg und Kirschallee erneuert und eine veränderte Anbindung der Heinrich-Rau-Straße/Mittelallee vorbereitet. Realisiert wird diese im Zuge des von der Stadt im nächsten Jahr geplanten Geh- und Radwegbaus von der Hohensteiner Chaussee bis zum Ortsausgang Richtung Rehfelde. Die Entwurfsplanung wurde am Dienstag im Bauausschuss vorgestellt.

Laut Planer Jörn Richter vom Ingenieurbüro Ansorge & Partner aus Frankfurt soll die rund 600 Meter lange Strecke überwiegend auf 2,50 Meter Breite – ein kurzes Stück auf 2,30 Meter – gebracht und Radeln in beide Richtungen erlaubt werden. Hinter der Kita, auf Höhe der Einfahrt zum Gebiet am Wäldchen, werden die Radler auf beziehungsweise von der Straße geführt. An den anderen Einmündungen werden an den abgesenkten Borden die bekannten weißen Riffelplatten für sehschwache Menschen eingebaut, erläuterte er. Ansonsten wird als Material Pflaster verwendet. Zum einen aus städtebaulichen Gründen, weil dies im Stadtgebiet insgesamt so angelegt ist, zum anderen sei der Versiegelungsgrad geringer als bei Asphalt, hieß es. Und nicht zuletzt lägen etliche Leitungen in dem Raum, so dass nach Reparaturen, Neuanschlüssen oder Ähnlichem die Oberfläche wieder besser geschlossen werden könne und kein Flickenteppich entstehe.

Die Einmündung Garzauer Chaussee/Heinrich-Rau-Straße/Mittelallee wird auf Forderung des Landesbetriebs Straßenwesen umgebaut. Die bestehende Situation mit Dreiecksinsel und spitzwinkliger Anbindung wird zu einer rechtwinkligen gegenüber der Beerenstraße umgebaut. Die Entwässerung soll weitestgehend über Mulden erfolgen. Nur in der Nähe der Kirschallee muss zusätzlich eine Kiesrigole eingebaut werden, damit die Regenmengen aufgenommen werden. Die Dimensionierung sei so bemessen, dass ein alle fünf Jahre auftretendes „Regenereignis“, also ein Starkregen, abgefangen werden könne, erklärte Jörn Richter. Er kündigte zudem an, dass acht Bäume gefällt werden müssen. Dafür werden Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen.

Die Kostenschätzung geht derzeit von knapp 400 000 Euro aus, gebaut werden soll nach der Zeitplanung etwa von Juni bis Oktober 2019. Und zwar abschnittsweise, so dass nur eine halbseitige Sperrung der Landesstraße erforderlich wird. Dies sei bei der Fahrzeugbelegung, etwa 3200 pro Tag, davon 134 große Laster, vertretbar. Die Einmündung Heinrich-Rau-Straße wird beim Umbau indes voll gesperrt. Anlieger kommen aber über andere Strecken weiter zu den Grundstücken.

Der Ausschuss votierte einstimmig für die vorgelegte Planung. „2,50 Meter sind zwar nicht der große Wurf, aber es wird wenigstens bis zum Ortsausgang sicherer“, kommentierte Andreas Fuchs (CDU). Ab Mitte Oktober wird die Planung öffentlich ausgelegt, am 16. soll es eine Bürgerversammlung geben.