Grundstein für den gemeinsamen Standort

Brian Kehnscherper

Wustrau (MOZ) Der Grundstein für das neue Feuerwehrgerätehaus in Wustrau ist am Donnerstag gelegt worden. Bereits in einem Jahr sollen die Einheiten aus Wustrau, Altfriesack und Langen dort gemeinsam ihren Dienst versehen.

Die Gemeinde Fehrbellin investiert insgesamt 1,1 Millionen Euro in den Neubau. Bürgermeisterin Ute Behnicke hofft, 55 Prozent der Kosten über Fördermittel tragen zu können. Im Haushalt sind aber genug Eigenmittel eingeplant, dass Fehrbellin den Bau im Zweifel auch allein stemmen kann. Für das neue Objekt hat die Gemeinde einen Teil eines Grundstücks mit einer Traktorenhalle gekauft. Bereits Anfang August wurde mit dem Abriss des alten Gebäudes begonnen. Behnicke ist erfreut, dass das Projekt schnell vorangeht. Schließlich haben die Gemeindevertreter erst im Dezember 2017 den Beschluss gefasst, das Gerätehaus zu bauen. Da die Planung zügig abgeschlossen war, lag schnell die Baugenehmigung vor.

In dem Neubau sollen die Feuerwehreinheiten von Wustrau, Altfriesack und Langen (WAL) zukünftig gemeinsam stationiert werden. Die Wehren hatten sich selbst für den Zusammenschluss entschieden. Das Gebäude wird eine Grundfläche von mehr als 544 Quadratmetern umfassen. Neben einem Sozialtrakt ist eine Fahrzeughalle geplant. Wie Einheitsführer Nico Kühl sagt, sollen in der Halle ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF), ein Mannschaftstransportwagen (MTW) aus Langen sowie das Dekontaminatonsfahrzeug, das im gesamten Kreis für die Gefahrgut-Entsorgung zuständig ist, stationiert werden. Zudem geht Kühn davon aus, dass die Einheit WAL im kommenden Jahr noch ein Boot erhält. „Zwar ist für den Ruppiner See die Neuruppiner Feuerwehr zuständig. Aufgrund unserer Nähe werden wir aber auch oft gerufen“, so Kühl. Bisher hat die Einheit nur ein Paddelboot.

Ute Behnicke hofft, dass bereits zum Jahresende Richtfest gefeiert werden kann. In einem Jahr sollen die Feuerwehrleute ihren neuen Standort beziehen können.