Ryder Cup: US-Golfstar Woods startet mit Teamkollegen

dpa-infocom

Paris (dpa) Golf-Superstar Tiger Woods beginnt den 42. Ryder Cup in der Nähe von Paris an der Seite seines Teamkollegen und Masters-Sieger Patrick Reed.

Die beiden Amerikaner treffen am Freitagmorgen beim Kontinentalvergleich mit den besten Golfern aus Europa auf den British-Open-Champion Francesco Molinari (Italien) und Tommy Fleetwood (England). Die ersten Paarungen gaben die Team-Kapitäne Jim Furyk (USA) und Thomas Björn (Europa) bei der Eröffnungszeremonie im Le Golf National bekannt.

Die US-Auswahl geht als Titelverteidiger in das größte und wichtigste Team-Event im Golfsport. Vor zwei Jahren eroberten die Amerikaner den Ryder Cup im Hazeltine National Golf Club in Chaska/US-Bundesstaat Minnesota von den Europäern zurück.

Zuvor hatten neun Jets einer Flugstaffel zu den Klängen der französischen Nationalhymne die blau-weiß-rote Tricolore an den Himmel gesprüht. Bei Sonnenschein und unter dem lauten Jubel der Fans betraten beide die Golfstars aus den USA und Europa die Bühne. Beide Teams trugen zum Gedenken an die kürzlich in den USA ermordete spanische Golferin Celia Barquín eine gelbe Schleife am Revers.