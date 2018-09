Die logische Wahl

Frankfurt (Oder) (MOZ) Dass die Fußball-Europameisterschaft 2024 an Deutschland vergeben wurde, konnte niemanden überraschen, trotz allern Unwägbarkeiten, die es bei derartigen Wahlen gibt. Deutschland hat schon oft gezeigt, dass es Sport-Großveranstaltungen stemmen kann. Vielen Wahlmännern dürfte die WM 2006 noch in Erinnerung gewesen sein, wo organisatorisch alles wie am Schnürchen geklappt hat.

Alles paletti also? Mitnichten. Der DFB und insbesondere sein Präsident Reinhard Grindel haben zuletzt ein jammervolles Bild abgegeben. Das nebulöse Finanzgebahren bei der Vergabe der WM 2006 ist immer noch nicht aufgeklärt. Im Fall Mesut Özil ließ man den Mittelfeldspieler hängen, als er nach seinem umstrittenen Foto gemeinsam mit Erdogan einen wahren Kritikregen erlebte. Und nicht zuletzt war auch die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Bundestrainer Joachim Löw bis 2024 überflüssig.

Vielleicht ist der zum EM-Organisations-Chef gekürte PhilippLahm der Richtige für einen Neuanfang. Der WM-Kapitän von 2014 kennt den DFB gut, ist aber unerfahren in Funktionärsintrigen. Eines ist klar. Die Euro 2024 wird kein Selbstgänger, sondern nur ein Erfolg, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen.