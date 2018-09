Hortgebühren steigen moderat

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Die Elternbeiträge für Hortbetreuung in Angermünde sollen nach dem Willen des Hauptausschusses nicht so drastisch steigen, wie von der Verwaltung vorgeschlagen. Die Fraktionen Linke, SPD und Grüne brachten einen Änderungsantrag ein.

Die neue Kitabeitragssatzung für kommunale Einrichtungen sorgt seit Monaten für Diskussionen. Doch inzwischen ist man einen großen Schritt weiter gekommen. Der neue Entwurf der Stadtverwaltung, der die alte Satzung aus dem Jahre 2007 den aktuellen Gegebenheiten anpassen soll, scheint größtenteils Zustimmung bei den Stadtverordneten zu finden. Jetzt wurde auch für den entscheidenden Streitpunkt ein Kompromiss gefunden: die Höhe der künftigen Hortbeiträge. Die sollen im Verwaltungsentwurf beim Höchstbeitrag um mehr als 300 Prozent steigen, von derzeit 30 Euro im Monat auf 118 Euro. Das beträfe Familien mit einem Höchsteinkommen, das von 40 000 Euro Jahresbrutto auf 55 000 Euro angehoben werden soll, wodurch geringe und mittlere Verdiener entlastet werden. Die geringen Hortgebühren von maximal 30 Euro gehen auf eine Entscheidung der Stadtverordneten zurück, als 2016 die verlässliche Halbtagsgrundschule eingeführt wurde, in der die Kinder bis 13.30 Uhr kostenlos in der Schule betreut werden. Um zu verhindern, dass Eltern deshalb ihre Kinder aus dem Hort abmelden, wurden die Hortbeiträge so gering gehalten. Doch mit dem neuen Entwurf der Beitragssatzung befürchten viele Angeordnete, dass nun Eltern aus Kostengründen auf eine Hortbetreuung verzichten und Kinder zu Schlüsselkindern werden. Die Fraktionen von Linke und SPD/Grüne brachten deshalb kurzfristig einen Änderungsantrag in den Hauptausschuss ein. Der schlägt vor, die Höchstbeiträge für Hortbetreuung deutlich moderater anzuheben, um damit einerseits die Eltern nicht so stark zu belasten, andererseits aber auch der realen Kostensteigerung in den Kitas Rechnung zu tragen, die die Stadt aus dem Haushalt ausgleichen muss. Der Höchstbeitrag soll je nach Betreuungszeit 40 bis maximal 60 Euro betragen, statt im Entwurf vorgesehen zwischen 104 und 118 Euro.

Der neue Verwaltungsentwurf enthält ansonsten viele Vergünstigungen und Vereinfachungen für Familien. So wird ein Großteil der Eltern finanziell entlastet, weil das Kindergeld nicht mehr als Einkommen angerechnet wird und zusätzlich zum Abzug des Unterhaltsaufwandes für jedes Kind in der Familie ein Geschwisterrabatt eingeführt wird. Durch die Anhebung des Höchsteinkommens sinken die durchschnittlichen Elternbeiträge im Krippen- und Kindergartenbereich.

Im Hauptausschuss fand der Satzungsentwurf deshalb mit dem Änderungsantrag der Fraktionen mehrheitliche Zustimmung. Lediglich die Ländliche Bürgergemeinschaft lehnte sowohl den Entwurf der Verwaltung als auch den Änderungsantrag ab und will überhaupt nicht an der Kitasatzung rütteln. Die Entscheidung wird in der Stadtverordnetenversammlung am 10. Oktober fallen.