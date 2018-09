Neue Ausstellung in Wustrauer Museum

Brian Kehnscherper

Wustrau (MOZ) Die neue Ausstellung im Brandenburg-Preußen Museum Wustrau widmet sich dem Ende des Ersten Weltkriegs und den Ereignissen, die darauf folgten. Im Rahmen eines Projekts hatten Jugendliche von vier Schulen in Deutschland und Polen – darunter das Evangelische Gymnasium in Neuruppin – alte Tagebuchaufzeichnungen, Feldpostbriefe und Fotos gesammelt. Die Exposition basiert auf den Ergebnissen dieser Recherche, greift aber zahlreiche weitere Aspekte des Kriegs und dessen Folgen auf. Unter anderem wird thematisiert, wie unterschiedlich die Entwicklungen nach 1918 in Deutschland und Polen verliefen.