Rückenleiden auf dem Vormarsch

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Krankenstand im Landkreis Oder-Spree ist im vergangenen Jahr gestiegen. Hauptursache für Fehltage waren Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems. Das ist das Ergebnis des DAK-Gesundheitsreports.

Mit ihrem Gesundheitsreport kann die DAK Aussagen über die Zahl und Dauer der Krankschreibungen treffen. Für den Landkreis Oder-Spree ergibt sich: „Mehr als jeder fünfte Ausfalltag erfolgte im vergangenen Jahr aufgrund von Muskel-Skelett-Erkrankungen“, sagt Sven Breitmann, Chef der DAK-Gesundheit in Fürstenwalde. Unter anderem Rückenschmerzen, Bandscheibenschaden und Knieprobleme legten um 14 Prozent zu und sind weiterhin auf Platz eins der Fehlzeiten. Pro 100 Versicherte ergeben sich 447 Fehltage. Mit der Zahl der Fehltage liegt der Landkreis über dem Landesniveau.

Die Erkrankungen der Atemwege – zum Beispiel Erkältungen – sind die zweithäufigste Ursache für Fehltage. Auch hier stiegen die Fehltage, um sieben Prozent. Einen Rückgang verzeichnet die DAK dagegen bei Fehltagen wegen psychischer Krankheiten wie zum Beispiel Depression. In den vergangenen Jahren gab es da immer die entgegengesetzte Tendenz. Aber auch hier gilt wie auch bei vielen anderen Krankheitsbildern: Der Landkreis liegt über dem Landesniveau.

Insgesamt stellt Sven Breitmann für den Landkreis fest: Die Ausfalltage aufgrund von Erkrankungen hätten im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozentpunkte zugenommen. „Mit 5,6 Prozent lag der Krankenstand nun weit über dem Landesniveau von 5,2 Prozent“, so Sven Breitmann. Laut DAK-Gesundheitsreport waren damit an jedem Tag des Jahres von 1000 Arbeitnehmern 56 krankgeschrieben.

Für die DAK ist der Gesundheitsreport nicht nur Statistik-Auswertung. „Wir informieren regelmäßig über den Krankenstand in der Region, um so Impulse für die Gesundheit der Beschäftigten zu geben“, sagt Sven Breitmann. „Die fundierten Analysen helfen uns, noch gezielter beim Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) ansetzen zu können und Arbeitgebern konkret Hilfe anzubieten. Damit sollen beispielsweise längere Ausfallzeiten durch Rückenleiden oder seelische Probleme vorgebeugt werden.“

Wie in jedem Jahr hat die DAK ein Krankheitsspektrum besonders unter die Lupe genommen, dafür die Fehlzeiten aller erwerbstätigen Mitglieder ausgewertet. In diesem Jahr wurde ein besonderer Fokus auf die Rückenschmerzen gelegt. Nach einer Umfrage hatten demnach 73 Prozent aller Beschäftigten 2017 „Rücken“. Jeder Vierte hat aktuell Beschwerden. Auf 100 Erwerbstätige im Land Brandenburg entfielen rund 125 Fehltage wegen Rückenschmerzen. Im Landkreis Oder-Spree war die Zahl der Ausfalltage mit fast 135 sogar darüber. Die durchschnittliche Dauer je Krankschreibung lag mit 14,5 Tagen ebenfalls über dem Landesdurchschnitt (14 Tage). „Auch bei uns in der Region zeigt sich, dass es trotz eines verstärkten Engagements im Betrieblichen Gesundheitsmanagement noch keine signifikante Verbesserung gibt“, so Sven Breitmann. „Deshalb müssen wir gemeinsam mit Unternehmen das individuelle Arbeitsumfeld noch rückenfreundlicher gestalten.“

Als erste Reaktion auf die aktuelle Studie bietet die DAK-Gesundheit ihren Versicherten ein neues onlinebasiertes Rücken-Coaching an. Auch im Internet findet man darüber hinaus viele Informationen und praktische Tipps rund um das Thema „Gesunder Rücken“: www.dak.de/ruecken