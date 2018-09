Nächste Etappe eingeläutet

MOZ

Neuenhagen bei Berlin Den Nutzungskonzepten für die Querscheune und den Kutschpferdestall im künftigen Sport- und Geschichtspark Bollensdorf haben die Gemeindevertreter auf ihrer jüngsten Sitzung einmütig zugestimmt. Danach soll die zur Sperlingsgasse gelegene Querscheune verschiedene Nutzungen erhalten. Die Hauptnutzung sollte als Spielfläche erfolgen. Durch die unterschiedlichen Ebenen im Gebäude ist ein spannender Bewegungsraum gegeben, der insbesondere durch die umliegenden Kindereinrichtungen sinnvoll genutzt werden kann.

Der östliche Teil der Scheune bietet Raum für einen großen Veranstaltungsbereich mit fast 200 Quadratmetern, der auch geteilt werden kann. Der westliche Teil mit den Mosaiken soll als unbeheizter Bereich betrieben werden. Hier könnten Maßnahmen des Naturschutzes und gleichzeitig Ausstellungen von landwirtschaftlichen Geräten mit historischem Bezug erfolgen. Der ehemalige Kutschpferdestall soll als Sportgerätelager für die angrenzende Schulsportanlage und als Sportfunktionsgebäude dienen.

Wann der mit dem Denkmalschutz abgestimmte Innenausbau beider Gebäude erfolgen wird, ist indes noch unklar. Beschlossen wurden durch die Gemeindevertreter erst einmal nur die finanziellen Mittel für die dringend notwendige Hüllensanierung beider Häuser im kommenden Haushaltsjahr. Das Geld für den Innenausbau wird je nach finanzieller Lage dann in künftige Haushalte der Gemeinde eingestellt.

Beschlossen wurden durch die Gemeindevertreter ebenso einstimmig die Entwurfsplanung zur Errichtung des westlichen Teilabschnitts des Geschichtsrundweges und die Ausführung von Naturschutzmaßnahmen zum Erhalt der geschützten Wildbienenkolonie der Frühlingspelzbiene im Sport- und Geschichtspark. Diese Wildbienenkolonie ist in Brandenburg einzigartig und lebt gegenwärtig in der Scheune. Weitere Nist- und Brutmöglichkeiten sollen – in Abstimmung mit dem Nabu – auch außerhalb der Scheune geschaffen werden.

Gegenwärtig wird bereits die Schulsportanlage für die Grundschule am Schwanenteich auf dem Areal des Sport- und Geschichtsparks errichtet. In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, den geplanten Geschichtsrundweg ebenfalls mit anzulegen, um bei späteren Arbeiten keine Schäden an den errichteten Anlagen zu verursachen und um nach Fertigstellung der Sportanlage eine Durchwegung von der Sperlingsgasse zur Dorfstraße zu ermöglichen.