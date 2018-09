Bauhausdenkmal und Eierkuchen

Kerstin Ewald

Bernau. (MOZ) Zehn Schüler aus dem chinesischen Shanghai haben eine Woche lang am Schulalltag des Oberstufenzentrums (OSZ) Barnim teilgenommen. Anja Brunnett, die an ihrer Schule für Schulpartnerschaften zuständig ist, und ihr chinesischer Kollege Chen Zhen ziehen eine positive Bilanz.

Die Woche in Bernau hat die chinesischen und deutschen Schüler vor einige Herausforderungen gestellt: zwei Kurse für deutsch-chinesischen Sprachaustausch mit Englisch als Vermittlungssprache, Singen chinesischer und deutscher Lieder und andere ehrgeizige Programmpunkte. Da war das Kulturprogramm wie die Besichtigung des Bernauer Bauhaus Denkmals vermutlich eher die Erholung. Am heutigen Freitag verabschiedete sich die chinesische Delegation, sie wird vor dem Abflug noch für einige Tage nach Potsdam und München reisen.

Anja Brunnett, Abteilungsleiterin am beruflichen Gymnasium des OSZ Barnim, ist stolz, dass die Gäste aus China alle bei den Familien der Bernauer Schüler und Lehrer untergebracht werden konnten. Erst im vergangenen Jahr hat sie die Partnerschaft ihrer Schule mit der Shanghai Business School initiiert. Es gab auch schon einen Besuch einer Bernauer Schülergruppe im Mai.

„Ich glaube, es ist in unserer globalisierten Welt wichtig, andere kulturellen Gegebenheiten kennenzulernen“, meint Brunnett, der die Weltoffenheit ihrer Schüler besonders am Herzen liegt.

Ihr Kollege Chen Zhen und die Dolmetscherin Liu Yuxin lobten das OSZ für die gute Organisation des Programms. Chen Zhen war auch froh, dass, wenn hier und da Probleme auftraten, diese schnell geklärt werden konnten. Nicht für jeden chinesischen Magen beispielsweise ist das hiesige Essen gut verträglich. Außerdem kamen die Gäste nicht mit der allzu kurzen deutschen Mittagspause klar. In China sei es üblich gut erholt in die Nachmittagsarbeit zu starten, auch wenn dies hieße, erst später am Abend nach Hause gehen zu können.

Liu Yuxin war als Chinesisch-Deutsch-Sprachmittlerin eigens für den Austausch in Deutschland unter Vertrag genommen worden. Mit Geschick und Charme leistete sie einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen des Schulaustausches.

Der Erfolg lässt sich natürlich schlecht messen. In wieweit junge Leute anhand solcher Erfahrungen wachsen, welchen Bezug sie später im Leben auf diese Erlebnisse nehmen, ist ungewiss. Sicher ist, dass sowohl die beteiligten deutschen als auch die chinesischen Schüler einen kurzen, aber tiefen Einblick in den Alltag und das Schulsystem des jeweiligen Partnerlandes nehmen konnten.

So fiel der 17-jähigen Schülerin Tian Xinru als gewichtiger Unterschied der Schulsysteme hier und dort vor allem das Kurssystem auf, wie es in deutschen Oberstufen vorherrscht. Allmählich sollen Kurse auch in chinesischen Schulen Einzug halten, wie ihr Lehrer Chen Zhen erklärt. Noch werden auch die Älteren in Klassen unterrichtet.

Ihr Mitschüler Hang Sheng Yang hob lobend die Einkaufswägen mit Lupe in manchen Bernauer Supermärkten hervor. Chinesische Spülmaschinen findet er aber besser.

Der 18-jährige Tim Wagner, der bereits im Mai Shanghai besucht hatte, meint: „Es hat etwas gebraucht, bis mein Gastschüler bei mir Zuhause warm geworden ist.“ Erst der gemeinsame Besuch eines Unionspiels habe bei dem euphorischen Fußballfan den Durchbruch gebracht.

Am Abschiedstag wirkt die Stimmung recht gelöst. In der Schulküche wird gemeinsam gekocht. Chinesische Teigtaschen, Eierkuchen und Pfannendöner. Kulturaustausch in Reinform.