Golzows Wahlleiter-Team für weitere fünf Jahre berufen

Ulf Grieger

Golzow (MOZ) Der Amtsausschuss von Golzow hat Guntram Glatzer und Elke Malchow erneut das Vertrauen ausgesprochen. Glatzer ist seit 2008 ehrenamtlicher Wahlleiter des Amtes und Elke Malchow seit zehn Jahren seine Stellvertreterin. Amtsausschussvorsitzender Dieter Rauer und Amtsdirektor Lothar Ebert würdigten die umsichtige und sorgfältige Arbeit des erfahrenen Wahlleiterteams.

Guntram Glatzer nutzte die Gelegenheit, um in Bezug auf die am 26. Mai anstehenden Wahlen zum EU-Parlament und den Kommunalwahlen sowie den Landtagswahlen am 1. September zur Unterstützung der Abläufe aufzurufen. Erleichtert werde die Organisation durch die Entscheidungen in den Gemeindevertretungen, dass je Gemeinde nur ein gemeinsamer Wahlkreis gebildet werden muss.

Zunächst sei es wichtig, dass sich fünf Kandidaten für die Bildung des Wahlausschusses des Amtes finden. Dafür bittet Glatzer um Vorschläge aus den Gemeinden. Seine Anfragen an die Parteien seien bislang erfolglos geblieben.

An die Gemeindearbeiter erging bereits die Bitte, den Zustand der Wahlurnen aller Wahllokale zu prüfen. Es wäre vorteilhaft, wenn es für die Wahlen zum Kreistag, der Bürgermeister, Gemeindevertreter und Ortsvorsteher sowie zur Europawahl jeweils separate Wahlurnen gäben, um späteres Sortieren zu vermeiden. Zudem solle geprüft werden, ob es je Wahlkreis barrierefreie Wahllokale gibt. „Aller Voraussicht nach werden wir die bislang bekannten Wahllokale nutzen können. Andere Informationen habe wir bislang nicht“, so Glatzer.

Die Wahlausschreibung zur Kommunalwahl werde am 23. Februar veröffentlicht. Bis zum 21. März können dann Wahlvorschläge eingereicht werden. Sollten in Folge der Bürgermeister- und Ortsvorsteherwahlen Stichwahlen nötig sein, sei der 16. Juni dafür als Termin festgelegt worden, so Guntram Glatzer.

In den Gemeinden sollte bereits jetzt darum geworben werden, dass sich genug Wahlhelfer finden, die die sicherlich wieder sehr anpruchsvollen Aufgaben an den Wahltagen von 8 bis 18 Uhr absichern können. Im Gegensatz zur Kommunalwahl erwartet der Wahlleiter zur Landtagswahl am 1. September einen geringeren Aufwand, da es dann lediglich um einen Urnengang gehe, im Gegensatz zur Europa- und Kommunalwahl, wo fünf Wahlgänge in einem zu absolvieren sind.