Werkzeugkoffer zur Begrüßung

Sonja Jenning

Markendorf (MOZ) Während viele Handwerksbetriebe noch Lehrlinge suchen, begrüßt die Firma Elektro-Jahn zum Start des Ausbildungsjahres gleich sechs junge Männer. Statt auf passende Bewerber zu warten, spricht das Unternehmen Jugendliche durch verschiedene Aktionen gezielt an.

Das Azubi-Auto von Elektro-Jahn, ein knallroter Transporter mit der großen Aufschrift „Watt willst du mal werden!“, ist nicht zu übersehen. Das Fahrzeug stand am Anfang der großen Ausbildungsoffensive des Familienunternehmens, die inzwischen Früchte trägt. 54 Bewerbungen für die Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik landeten in diesem Jahr auf dem Schreibtisch von Geschäftsführer Markus Jahn. Eine Auswahl, von der andere Handwerksbetriebe in der Region nur träumen können. Sechs Bewerber erhielten den Zuschlag und erhöhten die Zahl der Azubis im Unternehmen auf 17.

„Man darf nicht darauf warten, dass Jugendliche kommen, sondern muss auf sie zugehen, sie fördern und wertschätzen“, verrät Markus Jahn sein Erfolgsrezept. Dazu gehört neben offensiver Werbung, der Präsenz auf Ausbildungsmessen und der Zusammenarbeit mit Schulen der Region auch ein Vorteilspaket, dass den neuen Lehrlingen den Start im Unternehmen möglichst leicht macht und unter anderem einen persönlichen Werkzeugkoffer und Arbeitskleidung sowie sämtliche Lehrmittel für die Berufsschule und die überbetriebliche Ausbildung enthält. Fahrkosten zur Berufsschule in Eisenhüttenstadt werden erstattet und ein preiswertes Zimmer in einer Wohngemeinschaft – möbliert und mit Internetzugang – kann ebenfalls zur Verfügung gestellt werden, so Markus Jahn weiter. Außerdem lege er großen Wert darauf, dass seine Azubis an allen von der Handwerkskammer angebotenen überbetrieblichen Lehrgängen teilnehmen.

Zudem ist er von der in vielen Handwerksbetreiben gängigen Praxis abgewichen, Lehrlinge von Anfang an auf Baustellen zu schicken, wo sie zunächst nur Hilfs- und Reinigungsarbeiten ausführen können. „Das ist demotivierend, sie fühlen sich als billige Arbeitskräfte verheizt und brechen ab“, sagt Markus Jahn. Die Alternative ist eine sechsmonatige Grundausbildung an speziellen Übungs- und Montagewänden. „Danach treten sie gleich viel selbstbewusster auf und finden sich auch auf der Baustelle besser zurecht“, sagt Ausbildungsleiter Matthias Oberländer und fügt hinzu: „Früher hieß es immer ‚Lehrjahre sind keine Herrenjahre‘ – dieser Ausspruch ist längst überholt.“ Heute gibt es moderne Schulungs- und Ausbildungsräume auf dem Firmengelände, ausgestattet mit Flachbildschirmen und Notebooks, an denen sich die Azubis auf E-Learning-Plattformen einloggen können.

Matthias Oberländer ist seit zwei Jahren ausschließlich für die Azubis im Unternehmen zuständig. Auch nach der Grundausbildung bleibt er ihr Ansprechpartner und entwickelt Projekte, in denen die jungen Handwerker das Gelernte praktisch anwenden können. „Im vergangenen Jahr haben wir beispielsweise die gesamte Elektroinstallation des in die Jahre gekommenen Rettungsturms am Helenesee erneuert“, erinnert er sich. Hinzu kommen zwei Azubi-Tage pro Jahr mit Ausflügen und Veranstaltungen, die den Teamgeist fördern. „Unser Ziel sind gut ausgebildete Fachkräfte, die gern bei uns bleiben wollen“, bringt es Markus Jahn auf den Punkt.