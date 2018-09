Heideländer kämpfen für zwei Häuschen

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Als am 9. September die Stimmen für die Bürgerbudget-Vorschläge 2019 ausgezählt wurden, gab es bei einigen Heideländern lange Gesichter. Der Grund: Der Wunsch von Ortsbeiratsmitglied Jürgen Hajduk, an beiden Heideländer Bushaltestellen Wartehäuschen aufzustellen, landete nur auf Platz sechs. 15 000 Euro soll das Projekt kosten.

Da liegt das Problem, denn die fünf Sieger-Vorschläge kosten70 000 Euro. 80 000 Euro stehen im Fürstenwalder Haushalt für das Bürgerbudget bereit. Bleiben für die Häuschen nur 10 000 Euro. Die Heideländer wollen nun selbst anpacken und die Fundamente der Häuschen in Eigenleistung stemmen – spart 4000 Euro. Blieben also 1000 Euro offen. Er habe bereits Jens Mörsel, der im Rathaus für das Bürgerbudget zuständig ist, gebeten, zu recherchieren, ob sich bei den Gewinner-Vorschlägen Geld sparen ließe, informierte Hajduk am Mittwochabend im Ausschuss für Haushaltsüberwachung. Da ließe sich schlecht etwas abknapsen, teilte Mörsel mit, denn für die Weiterführung des Rad- und Fußweges am Friesenstadion könne man locker mehr als den Höchstsatz von 15 000 Euro ausgeben, von den 10 000 Euro für ihre Feuermeldeanlage wollten die IFA-Freunde auch nicht abrücken und bei Beleuchtung für den Dorfanger Molkenberg, Katzengehege für den Tierschutzverein und Radweg zwischen Pintschbrücke und Altstadt ließe sich auch nicht viel holen.

Die Verwaltung schlägt darum vor, die übrigen 10 000 Euro auf das Bürgerbudget 2020 zu übertragen. Dem folgten die Ausschussmitglieder nicht. Uwe Koch (CDU) schlug vor, dass die Bushalte-Häuschen gebaut werden sollen, wenn sie mit dem Zuschuss von 10 000 Euro auskommen. Danach sieht es nun aus. „Notfalls zahle ich die 1000 Euro aus der eigenen Tasche“, erklärte Hajduk.(mw)