Üppige Erntekrone trotz Katastrophenernte

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) In seinem Geschäftsbericht aus Anlass der jüngsten Kreistagssitzung Oder-Spree hat Landrat Rolf Lindemann (SPD) ein ernstes Bild der Lage der Landwirtschaft gezeichnet. Die lang anhaltende Trockenheit habe die Betriebe in große Schwierigkeiten gebracht. Besonders prekär sei die Situation bei den Tierhaltern. Die Futterreserven könnten nicht aufgefüllt werden.

Der zweite Grünschnitt dieses Jahres sei komplett ausgefallen. Notverkäufe bei Tierbeständen würden in Erwägung gezogen. 25 Prozent Minderung der Erträge, bezogen auf das schon schlechte Vorjahr, seien zu erwarten, im Vergleich zum fünfjährigen Mittel sein es sogar 40 Prozent Ertragseinbußen. 7,2 Millionen Euro Verlust beim Getreide und 6,8 Millionen Euro Verlust beim Futtermittel seien zu verbuchen.

Die Auswirkungen für den Kreis seien noch gar nicht abzusehen. Neben den finanziellen Folgen für die Betriebe seien soziale Auswirkungen, etwa durch den Wegföll von Arbeitsplätzen, zu befürchten. Auch die Pflege der Kulturlandschaft gerate in Mitleidenschaft und damit indirekt auch der Tourismus. Betriebsaufgaben der Insolvenzen triebe das Land weiter in die Hände von Spekulanten. Daher müsse man alles tun, um an den Kleinstrukturen festhalten. Wirtschaften vor Ort sei besser als Fernsteuerung durch Agrarkonzerne.

Lindemann informierte auch über den aktuellen Stand zur Afrikanischen Schweinepest (ASP): Obwohl nach Polen nun auch in Belgien infizierte Wildschweine tot aufgefunden wurden, sei in Oder-Spree bisher kein Befund festgestellt worden. Immerhin seien bis 31. Juli 407 Proben untersucht worden. Seit Februar trifft sich laut dem Landrat regelmäßig eine Arbeitsgruppe zum Thema. Am 22. August wurde der Ernstfall eines Erregerausbruchs im Rahmen eines Stresstests erprobt.

Trotz der lang anhaltenden Trockenheit sind auch in diesem Jahr wieder schöne Erntekronen entstanden. Eine davon fungiert nun im Atrium des Landratsamt als attraktiver Blickfang. Es handelte sich um die Erntekrone des Bauernmuseums Neuzelle. Landrat Lindemann hat das Schmuckstück am Donnerstag als Leihgabe entgegengenommen. Mitte Juni haben Ingrid Schneider und Birgit Kuchling parallel zum vorzeitigen Erntebeginn mit dem Sammeln des ersten Getreides begonnen, zwei Monate später war die Erntekrone fertig. Sie schmückt bis zum 19. Oktober die Kreisverwaltung Oder-Spree in Beeskow. (jök)