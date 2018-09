Vizegouverneur wartet auf die Titanen

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Seit dieser Woche ist der Treck der Titanen on Tour in Russland angekommen – nach 1852 Kilometern Fahrt. „Am Tag zuvor hatten wir in einem feierlichen Gottesdienst mit Heiligen Abendmahl noch um Wohlwollen der russischen Behörden gebetet. Und nun waren wir direkt in der Burg von Ivangorod. Die Friedensglocke stand vor den alten Kirchen. Die deutsche Fahne wehte neben der russischen Flagge friedlich über der Burg“, berichten die Reisenden auf ihrem Weg von Brück nach Weliki Nowgorod.

„Seid willkommen mit der Golokol Mira (Glocke des Friedens)! Seid unsere Gäste. Es ist schön, dass ihr gekommen seid. Wir Russen und Deutsche brauchen Frieden“, begrüßte sie der Vizegouverneur des Bezirkes Leningrad, Igor Wiktorowitsch Petrow.

Zwei Stunden habe er auf den Treck warten müssen. Aber das Ausfüllen von Unmengen von Formularen am Grenzübergang in Sichtweite dauerte seine Zeit. Ein paar Stunden mussten die treuen Pferde und Mulis stehen. Aber dann: „Mit Glockenklang und Hufgetrappel fuhren wir aus dem Grenzbereich, umringt von vielen Fernsehkameras und Menschen. Dann waren wir wirklich in Russland. Der Traum ist wahr geworden“, berichtet Helmut Kautz.

Komischerweise sei unter den „Trekkern“ Wehmut aufgekommen, so der Pfarrer aus Brück. „Nun ist es bald vorbei, müssen wir feststellen. Der Treck ist für uns zur Heimat geworden. Wenn wir uns von Pferd und Wagen entfernen müssen, um vielleicht Heu irgendwo zu kaufen, sagen wir danach ,wir fahren nach Hause´ und meinen den Treck.“

Die russischen Gebietsverantwortlichen und natürlich auch die „Titanen on Tour“ haben ein Ziel: Pferden und Menschen soll es gutgehen. „Auf ihre Kosten bringen sie uns unter und verpflegen uns. Sogar Rote Beete wird besorgt. Das brauchen die Pferde“, so Helmut Kautz weiter. In der estnischen Pferdeklinik wurde von allen Pferden das Blut untersucht und festgestellt, dass ihnen nach dem langen Weg, zur Zeit nur Eisen fehlt im Körper. „Nun müssen wir ihnen nur noch beibringen, solch ungewohnte Frucht zu fressen“, berichtet Kautz weiter. Unterdessen beschlägt der bayerische Hufschmied mit viel Pferdeverstand die edlen Rösser.

Der größte Teil der Gruppe ist Mitte der Woche nach St. Petersburg gefahren, um die legendäre Stadt mit deutschen Namen zu besuchen. „Aber hier im Trecklager kommt gerade die städtische Wasserwirtschaft, um reines, klares Wasser zu bringen“, schreibt Kautz. Auch die „Wassermänner“ seien begeistert von der Friedensmission, eine Glocke durch halb Europa zu läuten, um sie am 5. Oktober in Weliki Nowgorod abzugeben. So wie die Titanen selbst.