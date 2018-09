Personal-Notstand an der Woltersdorfer Grundschule

Joachim Eggers

Woltersdorf (MOZ) An der Woltersdorfer Grundschule Am Weinberg werden Förderstunden gestrichen, außerdem die Vertretungsreserve. Die zwei Flexklassen werden aufgelöst. Die Kinder im ersten Schuljahr kommen in die Regelklassen, die aus dem zweiten Schuljahr bilden eine Regelklasse. Die vier Klassen des vierten Jahrgangs werden zu dreien zusammengelegt und haben dann jeweils 30 Kinder.

Über diese drastischen Maßnahmen hat Schulleiter Claus-Dieter Stahl die Eltern informiert. Er sieht keine andere Möglichkeit, den Unterricht abzudecken. Vier Lehrkräfte sind seit Schuljahresbeginn ausgefallen, zwei durch Krankheit, zwei durch Schwangerschaft, die zu sofortigem Beschäftigungsverbot führt. Es fehlen 108 Lehrerstunden pro Woche – von insgesamt 709. Rund ein Siebtel der Lehrerkapazität fehle, verdeutlicht der Schulleiter auf MOZ-Nachfrage. Die Maßnahmen werden „in Absprache mit dem Schulamt“ eingeleitet, heißt es in dem Schreiben, sie reichen gerade so aus, um den Unterricht abzudecken.

Ersatz-Lehrer sind nicht in Sicht. „Das Schulamt kann aus Mangel an Lehrkräften keine Unterstützung geben“, heißt es in dem Schreiben. Die zuständige Schulrätin war am Donnerstag nicht zu erreichen. Das Bildungsministerium sagte auf MOZ-Anfrage eine Prüfung zu.

Mutter Dorit Blocksdorf-Buley ist entsetzt über die Entwicklung. Sie fürchtet, dass aus den Notmaßnahmen ein Dauerzustand wird. Seit Schuljahresbeginn habe ihre Tochter kaum Mathematik-Unterricht gehabt. „Da wurden immer nur Arbeitsblätter ausgegeben“, schimpft sie. Stahl bestätigte auf Nachfrage, dass noch vor Schuljahresbeginn Mitte August die Lehrerversorgung ganz anders auszusehen schien, nämlich gut. Die Hiobsbotschaften trafen nach seiner Darstellung unmittelbar danach ein.(je)