Schätze aus der Kramkiste

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Im Angermünder Stadtarchiv schlummert eine noch unentdeckte Schatzkiste, die Stadtarchivar Steve Schmidt jetzt heben möchte. Hier liegen hunderte unbeschriftete, undatierte Fotos, die sich nicht mehr einfach zuordnen lassen, vielleicht aber als historische Zeitdokumente Relevanz haben. Der Archivar ist seit einiger Zeit dabei, diese Sammlung zu sichten und zu ordnen und hofft auf die Unterstützung und das Wissen vieler Bürger. Gemeinsam mit der MOZ sucht er Zeitzeugen, die alte Motive aus Angermünde und der Uckermark erkennen und vielleicht auch etwas darüber erzählen können.

Auf die erste Veröffentlichung meldeten sich zahlreiche Leser bei der MOZ und im Stadtarchiv und identifizierten das abgebildete Gebäude (linkes Foto) als die ehemalige HO-Gaststätte in Stendell. So erinnert sich die 80-jährige Edith Wegner aus Fredersdorf an ihre Jugend in Stendell, wo sie aufgewachsen ist. Die Gaststätte habe eine lange Tradition gehabt. „Der Wirt hieß bei uns aber nur Onkel Fritz. Hier war immer viel los, Stendell war sehr gesellig. Es gab Tanz und Maskenball. Und auf der Speisekarte stand Kartoffelsalat und Bockwurst, das war ja damals so üblich“, erzählt Edith Wegner. Auch Ute Sieg aus Stendell hat lebendige Erinnerungen, denn sie stammt aus der alten Gastwirtsfamilie Fritz Sieg. In den 1970er-Jahren sei die Gaststätte von der HO übernommen und ausgebaut worden. Sie erhielt einen großen Saal. Daran erinnert sich auch Renate Linde-Ohm aus Stendell. Die Gaststätte habe erst „Goldner Stern“ und später „HOG Welsebruch“ geheißen. Hier haben auch viele Betriebsfeiern von Schwedter Kollektiven stattgefunden. Nach der Wende wurde das Haus abgerissen und Wohnhäuser gebaut. Gundula Bath aus Stendell weiß, dass die HO-Gaststätte am 1. Oktober 1977 eröffnet wurde. Heute veröffentlichen wir ein neues Suchbild.

Kontakt: Steve Schmidt, Stadtarchiv, Telefon: 03332 260037; MOZ Lokalredaktion Uckermark, Telefon: 03331 260219, E-Mail: oschwers@moz.de; Kennwort: Fotosuche