Evergreens in Tweed und Strick

Kerstin Ewald

Werneuchen (MOZ) Dotty & Dan heißt der Laden, der seit zwei Jahren einen schillernden Akzent im Stadtzentrum von Werneuchen setzt. Vintage Mode von vornehmlich kleinen Ateliers locken hier inzwischen Kundinnen aus der ganzen Region. Die Liebhaberin klassischer Schnitte und Stoffe trägt auch diesen Herbst und Winter wieder Kleider in Tweed und Vichy-Baumwolle. Und auch Herren kommen hier mit klassischen Westen oder Sakkos auf ihre Kosten. Dies und vieles mehr wird die Herbst- und Wintermodenschau der stilvollen Modehändlerin Anna Lehradt am Samstag ab 12 Uhr am Werneuchener Markt zeigen. „Ich versuche die Deutschen auch wieder ans Huttragen heranzuführen“, verrät die ehrgeizige Modeliebhaberin, die heute selbst einen Trilby auf dem Kopf trägt. Zu ihrem Zweijährigen wird sie von Vintage Models; einem „Hairstylisten“, von DJ Manu Tanzratte und vielen anderen unterstützt.