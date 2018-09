Von Bau- bis Heiratsantrag

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Projektantrag, Wohngeldantrag, Bauantrag, Fördermittelantrag – Heiratsantrag. „Den genehmige ich“, entscheidet anhoff (für die Behörden Annette Strathoff) ganz unbürokratisch bei der Vernissage in der Kleinen Galerie am Mittwochabend. In einer kleinen Performance zum Thema Anträge, Anträge, Anträge. In der Ausstellung nähert sich die Potsdamer Künstlerin freilich auf andere Weise dem Sujet. Sie verarbeitet Büromaterial und Formulare in Collagen und Assemblagen. Ihre Exposition trägt den Titel „Was war der Zweck ihrer Reise“ und lädt den Betrachter zur intensiven Auseinandersetzung ein, wie Kulturdezernent Jan König sagt.

Ausgediente Aktenordner, Büroklammern, Unterlagen, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, all das wird bei annhoff zu Kunst, ebenso wie alte Zeitungsartikel. Eine Art Up-Cycling. Und gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit aktuellen politischen Ereignissen. So hat Annette Strathoff etwa Beiträge, Fotos, Notizen zur zwölfmonatigen Inhaftierung des Journalisten Deniz Yücel in der Türkei ausgeschnitten, gesammelt und neu zusammengesetzt – in der vierteiligen Arbeit „Casus DY“.

Ganz unbürokratisch war übrigens der Kontakt zwischen anhoff und dem städtischen Kulturamt zustande gekommen. Durch Werke auf der Art Brandenburg und Abbildungen im Ausstellungskatalog auf die Potsdamerin aufmerksam geworden, bot Kerstin Neidhardt der Künstlerin im Juni per E-Mail die Möglichkeit der Präsentation an und fragte auch gleich, ob ihr September/Oktober passe. „Ich dachte zunächst, das sei ein Fake“, so überraschend und eben unkonventionell sei die Einladung gekommen, gesteht annhoff und bedankt sich beim Team des Kulturamtes für die unkonventionelle Zusammenarbeit.

Annette Strathoff, 1953 in Gütersloh geboren, hat Kunst und Fotografie studiert. Seit 2003 arbeitet sie freischaffend. Einer ihrer thematischen Schwerpunkte ist Umweltzerstörung. Ihre Exposition ist die vorerst vorletzte in der Kleinen Galerie. Anfang 2019 beginnt in der Sparkasse der Umbau.

Finissage und Galeriegespräch mit annhoff am 8. November, 17 Uhr, in der Kleinen Galerie