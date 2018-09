Laufen für die Abi-Kasse und den Kinderladen

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Rund 4000 Euro sind beim Spendenlauf anlässlich des Campusfestes am Oberstufenzentrum Palmnicken zusammengekommen. Über 300 Starter – überwiegend Schüler der gymnasialen Oberstufe und der berufsvorbereitenden Klassen – liefen am Donnerstag über den Campus. „Jeder Starter hatte sich einen Sponsor organisiert, der für jede gelaufene Runde einen Obolus zahlte“, sagte Organisator Max Thiele vom Freundeskreis und Lehrer. Gelaufen wurde unter anderen zu Gunsten des Kinderladens in der Fürstenwalder Kulturfabrik, der sich über eine Spende von rund 1300 Euro freuen kann. „Weitere Gelder kommen größtenteils den Schülern zugute, entweder auf direktem Weg für ihre Abi-Kassen, für neue Bänke auf dem Schulhof oder als Unterstützung sozial schwacher Schüler bei Ausflügen und Theaterbesuchen“, sagte Max Thiele.(bw)