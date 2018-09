Dreckschleudern auf Punktejagd

Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Die Ladies-Klasse bestritt in den Müllerbergen bei Schwedt ihren Abschluss in der Rennserie. Nach sieben Wettkämpfen steht Angelina Gersdorf aus Fürstenwalde mit 309 Punkten als Landes-Siegerin fest. Einzige uckermärkische Fahrerin ist Julia Matznick vom MSC Parmen, die auf Rang 8 des 14-er Feldes abschloss (166).

Wesentlich erfreulicher fällt die lokale Bilanz in der Klasse Senioren Ü 35 aus, in der 45 Fahrer in der Punkteliste stehen. Der Angermünder Oliver Simon vom MSC Kieskuhlenterror Gramzow ist in Schwedt zweimal auf Platz 1 gefahren, bekam 50 Zähler und steht mit 291 Punkten weiter an der Spitze. Schon im freien Training und Zeittraining zeigte Simon seine Dominanz. Im ersten Lauf kam er nach neun Runden in 19:53,922 min ein. Sein stärkster Konkurrent, der Gesamtzweite Stefan Schulzendorf vom MSC Fürstlich Drehna, verspielte in Schwedt seine Titelchancen, hatte im ersten Lauf über fünf Sekunden Rückstand, wurde Zweiter. Im zweiten Lauf hielt die Uhr für Simon bei 20:27,764 min an, Schulzendorf brauchte fast eine Minute länger (51,404 sek), lag mit 21:19,168 min nur auf Platz 7. Grund dafür war ein zwischenzeitlicher Zusammenstoß. Wenn Simon seine gute Leistung im letzten Saison-Rennen am 13. Oktober beim MCC Bensdorf abrufen kann, ist er Landesmeister. 36 Zähler liegen zwischen den beiden. „Ich müsste schon einen Totalausfall fabrizieren – nur dann kann Schulzendorf noch an mir vorbeiziehen. Hier in Schwedt auf der Strecke haben die Bedingungen super gepasst, ich habe mich wohl gefühlt – sandige Strecken mag ich ja sowieso. Der Verein hatte die Strecke super präpariert, inklusive der Bewässerung. Dadurch war der Boden nicht so knochenhart“, erzählte Simon. Der Dritte, Dennis Ernst ausSpremberg (220), hat keine Sieg-Chancen mehr. Unter den zehn besten Fahrern stehen momentan auch Danny Siromski (Platz 5/201 P./MSC Parmen), Thomas Günter (Platz7/144/MSC Kieskuhlenterror Gramzow), Martin Diescher (8./116/VfL Vierraden) und Vico Briesewitz (9./106/Kieskuhlenterror Gramzow).

In der MX-2-Klasse (125 ccm 2T/250 ccm 4T) haben hiesige Rennfahrer kein Wörtchen bei der Titelvergabe mitzureden. In der Tageswertung in Schwedt kam der Parmer Brandon Voltz auf Platz 6 und Kilian Ramm vom MSC Kieskuhlenterror auf Platz 7. In der Gesamtwertung ist Ramm 6., Voltz aber nur 14. Der führende Eberswalder Peter König (203) kämpft mit Teamkollege Hannes König (177) um die Siegertrophäe.

Im Rennen der 8- bis 12 Jährigen mit 65 Kubikzentimeter-Maschinen setzten sich zwei Gastfahrer (ohne Wertung BB-Meisterschaft) aus Schwerin an die Spitze. Der Führende in der Landesmeisterschaft, Jan-Erik Kettner (MSG Eberswalde), kam als Dritter ein, führt weiterhin das Klassement an. In sechs Rennen mit 12 Läufen gewann er elfmal, nur einmal wurde er Dritter. Diese tolle Bilanz bescheren ihm 345 Punkte. Bester Uckermärker in Schwedt war Linus Lorens vom MSC Templin (9.), der in der Gesamtwertung auf dem Silberplatz mit 281 Zählern steht. Aron Walter vom MSC Kieskuhlenterror ist momentan Vierter (209).

An den ersten beiden Oktober-Wochenenden werden die jeweils letzten Läufe in allen Klassen ausgetragen. Oliver Simon stellt sich dabei noch einmal einer Doppelbelastung. Am 13. Oktober fährt er das letzte Rennen in der Senioren-Klasse – nur einen Tag später werden in Bensdorf die Mannschaftsmeisterschaften ausgetragen. Hier starten jeweils drei Fahrer im Team. Der MSC Kieskuhlenterror hat drei Teams im Rennen. Die Landesmeister werden aber erst im Dezember bei einer Abschlussveranstaltung gekürt.