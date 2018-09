Hoffnung auf erneute Sensation

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Die Fußball-Mannschaften der Region stehen vor einer im Amateurfußball seltenen regulären englischen Woche, da zum Tag der Einheit am Mittwoch ein Punktspieltag ansteht. Am Sonnabend und Sonntag wird auf Landesebene der fünfte Spieltag ausgetragen.

Regulär wird wegen des Verbandstages am Sonnabend in Cottbus erst am Sonntag gespielt. Während beispielsweise die Brandenburgligisten durchweg am Sonntag antreten, sind fast alle Mannschaften der Landesliga Süd am Sonnabend im Einsatz. So auch der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt, der um 15 Uhr den SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen empfängt. In der Landesklasse Ost hingegen wird ebenfalls fast nur am Sonntag gespielt, hier empfängt am Sonntag um 15 Uhr der Müllroser SV den FSV Preußen Beeskow.

Im Mittelpunkt aus Eisenhüttenstädter Sicht steht am Sonntag der Brandenburgliga-Vergleich zwischen dem 1. FC Frankfurt und dem FC Eisenhüttenstadt. „Auf dieses Duell freuen sich die Spieler, darauf freue auch ich mich. Hier gibt es viele Bekanntschaften, man kann auf das Resultat gespannt sein“, erklärt der Eisenhüttenstädter Trainer Andreas Schmidt.

In der Tat – vier lange Jahre haben die Eisenhüttenstädter und Frankfurter auf dieses Pflichtspiel warten müssen. An das letzte Punktspiel-Duell in Frankfurt denken die Einheimischen, die nach drei Oberliga-Serien wieder abgestiegen sind, äußerst ungern zurück. Damals hatten sich die noch von Harry Rath geführten Eisenhüttenstädter mit 7:4 durchgesetzt. Die Tore für die Gäste hatten Danny Grünberg (2), Jens Brüllke, Robert Richter, Carsten Hilgers, Tony Raddatz und Alexander Mauch erzielt.

Allerdings läuft am Sonntag als einziger von diesen Torschützen nur noch Carsten Hilgers auf. Während Richter, Raddatz und Mauch nicht mehr für den Eisenhüttenstädter Brandenburgligisten spielen, fehlen Grünberg wegen einer Knieoperation und Brüllke wegen eines Eingriffes an der Nase. Dazu muss der Eisenhüttenstädter Trainer auf Lukas Szywala (privat), Christoph Nickel (Urlaub), Erik Schack (Urlaub) und Sven Naumann (verletzt) verzichten. Dennoch dürfte das Aufgebot der Gäste noch gut genug sein, um die angestrebte Überraschung zu realisieren. Schmidt: „Zwar lässt sich das an der Tabelle nicht ablesen, doch die Frankfurter sind für mich als Oberliga-Absteiger Favorit. Sie dürften die bessere Qualität an Spielern haben. Doch wenn wir alles abrufen, haben wir eine Chance. Wir brauchen wieder ein Erfolgserlebnis.“ Auch im Vorfeld hat Schmidt nichts dem Zufall überlassen. So hatte er sich die Frankfurter in den Spielen gegen Neuruppin und Seelow angeschaut.

Mit den sieben Zählern nach vier Spieltagen ist Dynamo-Trainer Dirk Liedtke zufrieden. Da jedoch das kleine Polster zu den Abstiegsrängen schnell aufgebraucht sein kann, soll am Sonnabend auch das Heimspiel gegen den Tabellenneunten Eintracht Miersdorf/Zeuthen konzentriert angegangen werden. „Aufgrund unserer vielen Ausfälle sehe ich uns dabei keinesfalls als Favorit. Jetzt kommt eine ganz erfahrene Truppe, die jahrelang in der Brandenburgliga gespielt hat und weitestgehend zusammengeblieben ist. Zudem haben sie mit Niklas Goslinowski vom RSV Waltersdorf einen Unterschiedsspieler verpflichtet, der auch schon viermal getroffen hat“, erklärt Liedtke. Im Vergleich zur Vorwoche wird sich die Eisenhüttenstädter Mannschaft kaum verändern. Mit dem unter der Woche 18 Jahre alt gewordenen Nico Urbansky stößt ein weiterer A-Junior hinzu. Zudem stellt sich der 35-jährige Jan Kretschmann wieder zur Verfügung. Fehlen wird wegen ehrenamtlicher Verpflichtungen Eddi Hantelmann.

Auf einige Fehlende kann weiter auch der Trainer des Müllroser SV, Dirk Herrgoß, verweisen. So fallen erneut die beiden Manndecker René Franz (dicker Knöchel) und Eric-Gordan Kirchhoff (Hexenschuss) aus. Lukas Gräber muss von seiner Vier-Spiele-Sperre noch den letzten Tag absitzen. Immerhin kehrt Christopher Krüger zurück und stehen von den Alten Herren wieder Andreas Vierling und Björn Koch zur Verfügung. So rechnet Herrgoß damit, dass mindestens zwei Wechselspieler auf der Bank sitzen.

Herrgoß baut auch wieder auf Gordon Duran, der sich beim 2:2 in Wünsdorf in der ersten Halbzeit einen „Pferdekuss“ eingehandelt hatte, jedoch mangels Alternativen auf der Bank durchspielen musste. „Normalerweise hätte ich ihn auswechseln müssen, er war auch auch nicht mehr zu 100 Prozent fit, aber es ging nicht. Die Wünsdorfer hatten gesehen, dass bei uns keiner auf der Bank sitzt und eine sehr grobe Gangart gezeigt. Angesichts des Umstandes, dass wir in der 83. Minute den Gegentreffer zum 1:2 bekamen, bin ich mit dem 2:2 zufrieden, zumal zwei Spieler von Anbeginn auf dem Platz standen, die sonst nicht durchspielen und die ich auch auf anderen Positionen eingesetzt habe. Nach dem Kraftakt mit der englischen Woche weiß ich, wo wir wirklich stehen. Mangels Wechselmöglichkeiten müssen die meisten nun durchspielen“, blickt Herrgoß voraus. Im Heimspiel gegen Preußen Bad Saarow hofft er auf einen Heimsieg, allerdings seien die Gäste aufgrund der bisherigen Resultate schwer einzuschätzen.

Brandenburgliga

1. Werderaner FC 4 8: 3 12

2. TSG Einheit Bernau 4 9: 4 9

3. Oranienburger FC 4 7: 5 9

4. FSV Bernau 4 7: 4 8

5. TuS Sachsenhausen 4 11: 5 7

6. Victoria Seelow 4 9: 6 7

7. MSV Neuruppin 4 6: 4 7

8. Union Klosterfelde 4 8:12 6

9. Grün-Weiss Brieselang 4 7: 6 5

10. Preussen Eberswalde 4 8: 5 4

11. SV BW Petershagen 4 7: 6 4

12. 1. FC Frankfurt 4 5: 7 4

13. FC Eisenhüttenstadt 4 5: 9 4

14. SV Grün-Weiß Lübben 4 10:11 3

15. SV Falkensee-Finkenkrug 4 3:12 1

16. BSC Preußen 07 4 2:13 0

Landesliga Süd

1. BSV Guben Nord 4 10: 2 10

2. FV Erkner 4 7: 3 10

3. Brieske/Senftenberg 4 10: 4 9

4. VfB Hohenleipisch 4 7: 3 9

5. Dynamo Eisenhüttenstadt 4 9: 4 7

6. SG Großziethen 4 10: 4 6

7. Wacker Cottbus-Ströbitz 4 6: 4 6

8. Union Fürstenwalde II 4 8: 7 6

9. Eintr. Miersdorf/Zeuthen 4 7: 9 6

10. Frankonia Wernsdorf 4 6: 8 6

11. Germania Schöneiche 4 6: 4 5

12. Blau-Weiß Briesen 4 11:10 4

13. Phönix Wildau 4 5: 9 3

14. TSV Schlieben 4 2: 6 3

15. 1.FC Guben 4 4:10 1

16. Blau-Weiß Vetschau 4 1:22 0

Landesklasse Ost

1. Conc. Buckow/Waldsiev. 4 14: 5 10

2. Müllroser SV 4 11: 4 10

3. Preußen Beeskow 4 21:10 9

4. FSV Luckenwalde II 4 12: 4 9

5. Grün-Weiß Rehfelde 4 12: 5 8

6. Blau-Weiss Markendorf 4 13: 6 7

7. Grün-W. Union Bestensee 4 12:11 6

8. Preußen Bad Saarow 4 11:16 4

9. MTV Wünsdorf 4 9:17 4

10. SG Niederlehme 4 8: 8 3

11. Rot-Weiß Luckau 3 8: 8 3

12. SV Woltersdorf 4 9:10 3

13. Eintracht Peitz 4 6:12 3

14. Storkower SC 3 2:10 3

15. SG Bruchmühle 4 4:16 3

16. MSV Zossen 4 6:16 1