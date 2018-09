Eberswalder Kegler sichern sich Platz eins

Sven Kämpfe

Eberswalde Als Aufsteiger in die Kegel-Landesliga war der SV Dennewitz Gastgeber in Jüterbog. Hier musste er sich mit Freienhufen, Babelsberg und der Spielgemeinschaft Eberswalde auseinandersetzen. Der Gastgeber begann auch sehr vielversprechend und lag nach vier Durchgängen durch die gleichmäßigen Leistungen von Bernhard Thiede (870), Uwe Kinas (864), Sebastian Busse (860) und Lothar Schäfer (864) mit 41 Holz deutlich in Führung. Die Waldstädter konnten nicht ganz mithalten, begannen aber trotzdem stark mit Andy Zimmermann (863). Theo Lorenz (847), Marco Knopp (859) und Axel Völter (857) ließen die SG Eberswalde jedoch noch etwas im Spiel um Rang eins. Babelsberg lag 56 Holz hinter den Eberswaldern und Freienhufen nochmals sieben Holz dahinter.

In den letzten beiden Durchgängen drehten Christopher Penz mit der Tagesbestleistung von super 893 Holz und Andres Franzke mit 871 Holz den Spieß doch noch um und gewannen mit 30 Holz vor den Gastgebern, die nicht mehr mithalten konnten und Zweiter wurden. Ingo Müller von Rotation Babelsberg sicherte seiner Mannschaft mit tollen 878 Holz den dritten Platz. Germania Freienhufen konnte nicht in das Geschehen um die vorderen Plätze eingreifen und musste sich mit einem Punkt zufrieden geben. Ein toller Start für die Spielgemeinschaft Eberswalde mit dem Auswärtssieg in Jüterbog.(skä)