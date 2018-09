TSGL sinnt auf Revanche

Bert Körber

Schöneiche Derby-Zeit ist in der Dritten Liga Nord der Volleyballer angesagt. Am Sonnabend, ab 19 Uhr, erwartet die TSGL Schöneiche den TKC Wriezen zum dritten Punktspiel der Saison. Und diese Begegnung könnte schon richtungweisend sein.

Das Ostbrandenburg-Derby in der Lehrer-Paul-Bester-Halle an der Schöneicher Dorfaue wird schon mit großer Spannung erwartetet. Es ist der erste Schlagabtausch der beiden besten Volleyball-Mannschaften der Region in der neuen Spielzeit. Für beide Teams geht es dabei aber nicht nur um das wertvolle Prestige eines Derby-Sieges, sondern es dürfte vor allem nach jeweils einem Sieg und einer 0:3-Niederlage in den ersten beiden Saisonspielen wohl auch schon richtungweisend für den weiteren Verlauf zumindest der ersten Halbserie sein.

Vor allem die Gastgeber wollen dabei unbedingt auch die beiden Niederlagen aus der vergangenen Saison vergessen machen. Und vor allem wollen sie ihrem treuen Publikum nicht noch einmal solch eine Vorstellung wie beim klaren 0:3-Debakel aus dem vorigen Jahr bieten.

Damals stand ja der jetzige Schöneicher Trainer Jürgen Treppner noch an der Seitenlinie der Wriezener und konnte mit seiner damaligen Mannschaft den ersten Sieg überhaupt – und dann noch in dieser Deutlichkeit – beim langjährigen Lokalrivalen feiern. Aber auch wenn er sich nach der Saison im Guten beim TKC verabschiedet hat, so will er diesmal natürlich den Spieß umdrehen und alles daran setzen, dass am Ende sein neues Team das Parkett als Sieger verlässt.

Bis auf den erfahrenen Zuspieler Marcus Steck, der aus privaten Gründen verhindert ist, und die Langzeitverletzten Pascal Christiani und Tobias Plewka steht Treppner für dieses Vorhaben nach Lage der Dinge zumindest sein restlicher Kader zu Verfügung. Auf der Spielmacher-Position wird der erst 20-jährige Lennart Salabarria die Last der alleinigen Verantwortung tragen. Er ist aber trotz seines jungen Alters beileibe kein „Greenhorn” mehr. Gehört er doch seit mehr als drei Jahren fest zum Kader der TSGL und hat demzufolge auch schon ein Jahr in der 2. Bundesliga wertvolle Erfahrungen sammeln können.

Da aber auch alle anderen Schöneicher Spieler etwa im gleichen Alter oder sogar noch jünger sind, darf man durchaus gespannt sein, wie sich das junge Team der TSGL gegen die im Schnitt doch wesentlich erfahreneren Gäste aus dem Oderbruch verkauft.