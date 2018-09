Durchwachsener Saisonstart der Gaselaner

Rita Geerst

Fürstenwalde Der Start in die Saison für die drei Badminton-Mannschaften von Gaselan Fürstenwalde in der EWE-Sporthalle war leider nicht erfolgreich.

Gaselan I brauchte nicht zu spielen, weil sich der SV Dresdenia III kurzfristig aus dem Spielbetrieb der B-Klasse abgemeldet hatte. Die zweite Mannschaft traf in der D-Klasse auf DIBV Moabit II und konnte leider nicht in Stammbesetzung antreten. Das Spiel wurde mit 2:6 verloren.

Auch Gaselan III unterlag in seinem ersten Spiel der G-Klasse. Hier wurde die Niederlage aber in einen 8:0-Sieg umgewandelt, denn der Gegner, Charlottenburger TSV II, hatte sich einen Aufstellungsfehler erlaubt.

Inzwischen haben alle Mannschaften ihre zweiten Spiele gemacht. Die Zweite und Dritte kehrten mit Niederlagen aus Berlin zurück. Gaselan I schaffte dagegen einen 5:3- Sieg gegen die SG Luckau/Blankenfeld III und ist aktuell Tabellenvierter. Die Mannschaft war mit drei Jugendspielern angetreten und diese Spieler haben sehr gute Leistungen abgeliefert. Das macht Hoffnung auf die Landeseinzelmeisterschaften U 17 am 7. Oktober in Berlin.

Am Sonnabend treten Gaselan I und III um 15 Uhr erneut in der EWE-Sporthalle in Fürstenwalde zu den nächsten Spielen gegen den BC Eintracht Südring I bzw. Köpenicker BC III an. (rg)