Sportsympathiegewinner gesucht

LSB

Potsdam Der Rasen leuchtet im satten Grün, der Hallenboden ist blitzeblank gebohnert. Am Haken hängen frisch gewaschene Trikots und der Duft von Grillwürstchen legt sich über den Sportplatz. Tag für Tag, Jahr für Jahr sorgen märkische Vereine für solche Höhepunkte, die für viele wie selbstverständlich zum alltäglichen Leben dazugehören. Dabei wird oft vergessen, dass all diese Glanzleistungen meist nur von wenigen Menschen ermöglicht werden. Als Übungsleiter, Platzwart oder „Mädchen für alles“ finden diese Wenigen ihre Erfüllung, wenn es Aktiven und Fans in ihrem Sport an nichts fehlt. Doch: Je besser sie ihre Arbeit erledigen, desto unsichtbarer sind sie.

Darauf aber wollen es der Landessportbund Brandenburg und die Land Brandenburg Lotto GmbH nicht beruhen lassen. Mit ihrem Ehrenamtswettbewerb „Sportsympathiegewinner“ geben sie genau diesen fleißigen Heinzelmännchen des Sports eine große Bühne. So auch in diesem Jahr.

Ab sofort sind alle Vereine, Aktiven und Angehörige aufgerufen, ihren „Sportsympathiegewinner 2018“ zu nominieren. Gesucht werden Freiwillige, die regelmäßig besondere Leistungen erbringen. Brandenburger, die mit ihrer Leidenschaft andere mitreißen, ihre Aufgabe und den Sport über sich selbst stellen und doch oft nur im Hintergrund agieren.

Die Bewerbungen mit schriftlicher Begründung sind bis zum 31. Oktober an Antje Edelmann, Land Brandenburg Lotto GmbH, Steinstraße 104-106, 14480 Potsdam oder per E-Mail an edelmann@lotto-brandenburg.de zu senden. Die Bewerbungsbögen stehen unter www.lsb-brandenburg.de als Download bereit.

Die drei Gesamtsieger erhalten von Lotto Brandenburg 500 Euro für ihre Vereinskasse, einen Siegerpokal sowie jeweils zwei Tickets für die große Sportgala des Landes am 8. Dezember in der Potsdamer Metropolis Halle (inklusive Hotelübernachtung).

Weitere 17 Platzierte werden im kommenden Jahr auf einer zentralen Veranstaltung in ihrer Region geehrt und dürfen sich über einen Siegerpokal, eine Urkunde sowie über jeweils 350 Euro Vereinsgeld freuen.