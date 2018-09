Vom Pfeifenbäcker zum Schmelzofenfabrikanten

Henriette Brendler

Fürstenwalde Die Eröffnung der Sonderausstellung zum Handwerk im Fürstenwalder Museum verzögert sich weiter. Einen spannenden Einblick in die Thematik gaben Mittwochabend schon mal Christian Köckeritz und Guido Strohfeldt in der Vortragsreihe „Geschichte(n) aus der Region“.

Die Handwerksgeschichte der Spreestadt scheint viele Fürstenwalder zu interessieren, denn immerhin 70 Besucher hatten sich zu dem Vortrag im Brauereimuseum eingefunden. Unter ihnen auch Bärbel Rattemeyer aus Bad Saarow: „Ich höre mir gern diese Vorträge an. Man kommt hier immer schlauer raus, als man reingegangen ist“, sagt sie.

Bevor Museumsleiter Guido Strohfeldt die Veranstaltung eröffnete, ging er auf den aktuellen Stand der geplanten Sonderausstellung ein, in die auch die Schneider’sche Sammlung aus Beerfelde integriert werden soll. „Die technischen Vorbereitungen sind abgeschlossen. Jetzt geht es darum, dass wir die Texte erstellen und uns um weitere Mittel bemühen. Diese Arbeiten müssen alle nebenbei erledigt werden. So ist das oft bei Großprojekten – sie verzögern sich“, so Strohfeldt. Angestrebt werde nun eine Eröffnung der Handwerkerschau im September 2019.

Ein paar neuere Erkenntnisse konnten die Referenten aber schon an diesem Abend dem Publikum präsentieren – zum Beispiel, dass es Ende des 18. Jahrhunderts einen Pfeifenbäcker in Fürstenwalde gegeben hat. Schriftlich belegt ist das nicht, aber der archäologische Fund eines Pfeifenbruchstückes mit Ortsmarke beweist das. „Fehlende schriftliche Quellen erschweren die Arbeit. Oftmals tauchen Handwerkszweige erst im 17. Jahrhundert auf, existierten aber meist schon lange zuvor in der Stadt“, erläutert Christian Köckeritz. Die sogenannten Viergewerke, also die Tuchmacher, Bäcker, Fleischer, Schuhmacher, werden für Fürstenwalde erstmals in einer Urkunde von 1427 genannt. Diese mächtigen Zünfte stellten im Mittelalter aus ihren Reihen auch Mitglieder des Rates. Alles erlauben durften sie sich deshalb aber nicht, wie Guido Strohfeldt erzählt: „Die Fleischer scheinen ihre Schlachtabfälle nicht immer ordentlich beseitigt zu haben, denn noch nach 1850 wurden sie vom Magistrat ermahnt, da die Fleischreste auf den Straßen üble Gerüche ausdünsteten.“

Überliefert ist zudem, welche Leistung bei einer Meisterprüfung erbracht werden musste. Ein Bäcker sollte aus einem Scheffel Roggen Brot backen und aus einem Scheffel Weizen Brötchen und Kringel. Auch den Ofen musste er selbst fachgerecht anheizen.

Mit der beginnenden Industrialisierung und der eingeführten Gewerbefreiheit war der Niedergang vieler Fürstenwalder Handwerkszweige im 19. Jahrhundert besiegelt. Berufe wie Knopfmacher, Nadler, Lichtzieher und Tabakspinner verschwanden aus dem Stadtbild, dafür entstanden Fabriken wie die Kunsttöpferei Otto Titels an der heutigen Ehrenfried-Jopp-Straße, die um 1900 die größte Schmelzofenfabrik Deutschlands war.

Eine Fotoschau mit Bildern längst verschwundener Handwerkerhäuser und Geschäfte weckte am Ende des Vortrages dann bei vielen Besuchern alte Erinnerungen. Im Bereich der heutigen MOZ-Redaktion, in der Fischerstraße 5, befand sich früher übrigens die Käsefabrik Paul Mees.