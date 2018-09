Kompositionen für den guten Geschmack

Glückliche Gärtnerin: Nadine Heidenreich verarbeitet, was in ihrem Garten wächst. © Foto: Margrit Meier

Sehr einladend: Nadine Heidenreich bietet ihre Produkte von Pickers Place gern in besonderen alten Kisten an, einer zweiten Leidenschaft neben den Kräutern, die sie pflegt. © Foto: Margrit Meier

Margrit Meier

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Wer den Garten von Nadine Heidenreich betritt, dem fällt auf, dass alles sehr gepflegt wirkt. Große Kräuterbeete sucht man vergeblich. Die 39-jährige Inhaberin von Pickers Place setzt nicht auf Masse, sondern auf Klasse.

Pickers Place? So mancher stutzte auf dem Neuenhagener Oktoberfest. Für die 39-jährige Angestellte und Ur-Berlinern war es ein Versuch, mit potenziellen Kunden direkt ins Gespräch zu kommen. Pickers Place heißt so viel wie Sammelplatz und ist der Name ihres kleinen, jetzt laufen lernenden Unternehmens, mit der eine Leidenschaft, die, so sagt die Mutter von Lenny (9), schon immer in ihr schlummerte, nun ausgelebt wird.

Kräuter und gewisse Obstsorten haben es der Neu-Fredersdorferin angetan. „Ich habe schon zu Berliner Zeiten statt Blumen Buschbohnen, Zucchini und Kapuzinerkresse in meinen Balkonkästen gezogen“, erzählt sie. Die Ausflüge zu Kinderzeiten zu den Großeltern in den Alt-Glienicker Garten zeigten da erste Auswirkungen. Und es hat sich erhalten und breit gemacht, als sie mit ihrem Andreas nach Fredersdorf-Vogelsdorf zog. Neun Jahre ist das her. „Ich habe gemerkt, dass ich meinen Brokkoli lieber selbst anbaue und ernte, als zu kaufen“, sagt sie schlicht. Ihr Andreas kennt von klein auf den Ablauf auf dem Land, wo das Federvieh das ganze Jahr gedeiht, um im Herbst und Winter geschlachtet zu werden. Und er unterstützt seine Frau bei ihren ersten, schon erfolgreichen Gehversuchen, etwa bei der Produktion von Kräuteressigen und -ölen.

Es entstanden nicht nur die ersten Gewürzsalze, sondern nach und nach die Idee, das Ganze auch zu vermarkten. Mittlerweile nutzt Nadine Heidenreich die Kräuter aus Nachbarins Garten. Bot sie auf dem monatlichen Trödelmarkt bei Bauer Bresicke in Petershagen an und gründete nach den ersten Erfolgen im Dezember 2016 Pickers Place. Doch bevor sie mit der Produktion ihrer Koch- und Kräutersalze begann, hat sie in ihrem kleinen Haus eine pieksaubere Küche eingebaut, in der die Kräuter getrocknet und gemahlen werden, in der der Erdbeer-Minze-Essig sechs Wochen zieht, bevor er abgefüllt wird. Den Pfeffer kauft sie ein. Bei ihr wird er geschrotet, u. a. mit frisch geschältem Knoblauch, Anis und Kümmel versetzt, so zu einer besonderen Komposition aus Duft und Geschmack. Nicht zu verachten sei auch ihr Kapuzinerkresse-Kräutersalz, das sich hervorragend für Kräuterquark und Eierspeisen nutzen lasse. Ganz neu ist das Pilzsalz, an dem sie und ihr Mann einige Wochen getüftelt hätten, bis das Ganze verkaufsreif wurde. Wer eine besondere Bloody Mary mixen möchte, könnte es ja mal mit dem Selleriesalz von Pickers Place probieren, auch ihr Crema-Essig mit Mango sei vielfältig einsetzbar.

Wert legt die Kräuterfrau darauf, dass sie ihre Produkte nicht nur in schönen Flaschen präsentiert, sondern auch eine zweite Leidenschaft nicht zu kurz kommt: Sie restauriert gern alte Möbel. Kisten und Kästen sucht sie da auf Trödelmärkten zusammen und gestaltet sie zu Geschenkboxen um, in die dann beispielsweise auch ihre Erdbeer-Mango-Fruchtaufstriche oder der Himbeer-Birkenzucker einen Platz finden.

Im nächsten Jahr möchte sich Nadine Heidenreich schlau machen, was es alles an Wildkräutern gibt und wie man die verarbeiten kann. Und wenn sie sich selbst einen Wunsch erfüllen könnte, dann den, dass ihr Unternehmen viele Freunde findet und sie sich ganz ihrem Pickers Place widmen kann.

Mehr Infos im Internet unterPickers Place.